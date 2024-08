Le patron de Samsung reproche à ses équipes de trop copier Apple

Le mois dernier, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones pliables, montres connectées et écouteurs sans fil. Mais juste après l'annonce, de nombreuses voix se sont élevées pour accuser le géant coréen d'avoir plagié le design d'Apple avec les Galaxy Buds 3 et la Galaxy Watch Ultra, qui ressemblent fortement aux AirPods et à l'Apple Watch Ultra. Une situation qui aurait mis le président de Samsung Electronics Lee Jae-yong dans une colère noire.

Samsung MX sommé de revoir sa copie

Selon le média coréen AjuNews, le président Lee aurait ordonné à la division mobile Samsung MX de réexaminer complètement ses plans. Cet ordre strict serait intervenu après la vague d'accusations de plagiat du design d'Apple visant les Galaxy Buds 3, Buds 3 Pro et la Galaxy Watch Ultra. Des mesures auraient même été prises à l'encontre de certains cadres de la division smartphone, dont le patron de Samsung MX TM Roh.

Un insider affirme que la tension est palpable au sein de Samsung MX suite à cette affaire. Il dit :

Le président Lee est intervenu personnellement après la controverse sur le plagiat du design d'Apple et les problèmes de qualité des Buds 3 et de la Galaxy Watch 7 sortis le mois dernier. L'ambiance en interne est actuellement très mauvaise.

"C'est exactement comme Apple"

Lors d'un point presse au Samsung Store de Hongdae en Corée du Sud, les journalistes n'ont eu de cesse de souligner à quel point les nouveaux produits Samsung ressemblaient à ceux d'Apple. Les Galaxy Buds 3 arborent désormais des tiges comme les AirPods, avec des commandes tactiles similaires. Quant à la Galaxy Watch Ultra, son design massif et anguleux ainsi que son coloris orange rappellent fortement l'Apple Watch Ultra.

De quoi décevoir les fans de longue date de Samsung, qui regrettent que la marque abandonne son propre langage de design au profit de celui d'Apple. Pour ne rien arranger, Samsung a aussi été confronté à des problèmes de contrôle qualité sur les Galaxy Buds 3 Pro, certains utilisateurs ayant reçu des unités avec des défauts d'assemblage et des embouts fragiles.

Autant de raisons qui expliqueraient la colère, inhabituelle pour cet homme réputé calme, du président Lee contre la division mobile de son groupe. Samsung va-t-il revoir sa stratégie produits pour se différencier à nouveau de son grand rival Apple ? En tout cas, le géant coréen retombe dans ses travers de copier Cupertino alors que depuis plusieurs années il avait réussi à se différencier.