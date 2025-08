Google se moque du retard de Siri dans une pub pour le Pixel 10

Google profite de l'échec d'Apple avec Siri pour promouvoir sa future gamme Pixel 10, via une publicité pointant du doigt le retard de la révolution de l'assistant virtuel de la Pomme. Dans ce spot publicitaire, Google se moque d'Apple et incite les utilisateurs à opter pour un smartphone Pixel 10. Pourtant, il n'est pas encore sorti.

Google est taquin avec Apple

Voici ce que dit la voix dans la publicité du Pixel 10 :

Si vous achetez un nouveau téléphone pour une fonctionnalité qui arrive bientôt...

Mais que cela fait un an qu'elle est annoncée...

Vous pourriez changer votre définition de "bientôt". Ou vous pourriez simplement changer de téléphone.

Lors de la WWDC 2024, Apple a présenté des fonctionnalités personnalisées de Siri alimentées par l'IA, en l'occurence Apple Intelligence. Lors du lancement des iPhone 16, Apple a utilisé le nouveau Siri pour promouvoir les derniers modèles, et a indiqué que la fonctionnalité Siri était "à venir prochainement".

Finalement, Apple n'a pas livré la fonctionnalité et a déclaré lors de la WWDC 25 cette année qu'elle était reportée à 2026. Apple prévoit maintenant de lancer Siri d'Apple Intelligence au printemps 2026, un an après la date initialement prévue. Ce retard a suscité le mécontentement des clients et même des actions en justice pour publicité mensongère.



Google, de son côté, s’apprête à présenter ses nouveaux smartphones Pixel 10 le 20 août prochain.