Les specs supposées du Pixel 10 Pro Fold

Les spécifications du Pixel 10 Pro Fold de Google ont fuité, révélant un appareil prêt à défier le Galaxy Z Fold 7 de Samsung avec une batterie massive et des améliorations clés, tout en conservant certaines caractéristiques du Pixel 9 Pro Fold. De notre côté, on attend de pied ferme le premier iPhone Fold, qui se précise pour 2026.

Une fuite massive pour le Pixel 10 Pro Fold

Selon AndroidHeadlines, le Pixel 10 Pro Fold arbore un écran OLED principal de 8 pouces (2152 x 2076, 120 Hz) et un écran OLED secondaire de 6,4 pouces (120 Hz, luminosité maximale de 3000 nits). Il est équipé du processeur Google Tensor G5, avec 16 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To.



En revanche, la configuration caméra reste apparemment identique à son prédécesseur : un capteur principal arrière de 48 MP, un ultra grand-angle de 10,5 MP, un téléobjectif de 10,8 MP (zoom optique 5x), et des caméras frontale et externe de 10 MP.

Son point fort est une batterie de 5015 mAh, surpassant celle du Pixel 9 Pro Fold (4650 mAh) et du Galaxy Z Fold 7 (4400 mAh), avec une charge filaire de 23 W et sans fil de 15 W. Il bénéficie également d'une résistance à l'eau et à la poussière IP68.



Bien que le design soit très proche du Pixel 9 Pro Fold, la batterie plus grande pourrait augmenter le poids et l'épaisseur par rapport à son prédécesseur de 257 g, 5,1 mm (déplié)/10,5 mm (plié). Cependant, l'autonomie accrue pourrait justifier cet encombrement, surtout pour ceux qui privilégient l'endurance au Z Fold 7 bien plus fin de Samsung (4,2 mm déplié). Apple aurait d'ailleurs pris comme base l'iPhone 17 Air à venir pour concrétiser le premier iPhone Fold, misant ainsi sur la finesse.



Le Pixel 10 Pro Fold propose également une option de stockage de 1 To et 16 Go de RAM sur tous les modèles, dépassant le Z Fold 7 en flexibilité de stockage et capacité de batterie.



Les rumeurs sur les prix suggèrent un tarif de 1599 à 1799 dollars aux États-Unis pour le modèle 256 Go, potentiellement inférieur de 200 ou plus au Z Fold 7. En Europe, le prix pourrait rester inchangé par rapport au Pixel 9 Pro Fold.



Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour les clients d'Apple, car cela force l'entreprise à innover sur un marché téléphonique qui a trop stagné ces dernières années, notamment chez la marque à la pomme.