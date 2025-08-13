DXOMARK : Huawei Pura 80 Ultra meilleur photophone que l’iPhone 16 Pro Max

Le Huawei Pura 80 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max sont deux références en photo et vidéo en 2025. DXOMARK les a testés et révèle un duel serré, où Huawei devance Apple sur la partie photo. Une première dans le monde.

Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max : duel photo et vidéo selon DXOMARK

Dans le monde très concurrentiel des smartphones haut de gamme, la qualité photo et vidéo est un critère déterminant. Le récent test de DXOMARK place le Huawei Pura 80 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max dans une confrontation intéressante, chacun excellent sur la partie photo/vidéo.

Un leader en photo : le Huawei Pura 80 Ultra

Le Huawei Pura 80 Ultra impressionne par ses capacités photographiques. Avec un score global de 180 sur DXOMARK, il s’impose comme le meilleur smartphone en photo à ce jour. Ce qui frappe particulièrement, c’est sa maîtrise exceptionnelle en basse lumière, où il obtient un score record de 159. Le téléphone capture avec précision les détails fins et restitue des couleurs naturelles même dans des conditions lumineuses difficiles. Ces performances lui permettent de dépasser largement la concurrence et de s’imposer comme une référence pour les amateurs de photographie mobile.

L’iPhone 16 Pro Max, roi de la vidéo

Si Huawei prend l’avantage en photo, Apple conserve son leadership sur la partie vidéo. L’iPhone 16 Pro Max obtient un score impressionnant de 179, soulignant son excellence dans ce domaine. La qualité vidéo est caractérisée par un rendu très net, une gestion optimale du bruit et un HDR performant qui assure une bonne dynamique des images même en faible luminosité. La précision des couleurs et la fluidité des séquences placent l’iPhone comme la meilleure option pour les vidéastes souhaitant un résultat professionnel directement depuis leur smartphone.

Huawei au top malgré son bannissement des USA

Huawei continue de faire un excellent travail dans le domaine de la photographie mobile. À tel point qu’un spécialiste reconnu comme DXOMARK juge en toute transparence que le Pura 80 Ultra est meilleur en photo que l’iPhone 16 Pro Max, bien que cet avantage se joue à des détails près. Cette reconnaissance confirme la montée en puissance de Huawei et son savoir-faire dans un secteur où la concurrence est particulièrement féroce.