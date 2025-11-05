Motorola Edge 70 : un nouveau rival pour l'iPhone Air

L'ère des smartphones ultra-fins est en plein essor. Après que Samsung a dévoilé le Galaxy S25 Edge (pour finalement annuler le S26 Edge) en mai et qu'Apple a suivi avec l'iPhone Air en septembre, Motorola entre dans la danse avec l'Edge 70 — surnommé de manière amusante X70 Air sur le marché chinois.

Motorola s'inspire des meilleurs

Clarifions d'emblée : ce n'est pas un flagship haut de gamme, donc il ne rivalise pas en puissance brute avec ses concurrents premium (le roi actuel des flagships Motorola reste l'Edge 60 Pro). Cela dit, l'Edge 70 se distingue comme potentiellement le meilleur achat dans la catégorie des designs fins, grâce à son rapport qualité-prix imbattable.

Côté design, c'est très réussi avec des finitions inspirées du nylon en trois teintes Pantone accrocheuses : Gadget Grey, Lily Pad et Bronze Green sur le site officiel.

Avec une épaisseur de seulement 5,9 mm, il est un cheveu plus épais que le Galaxy S25 Edge de 5,8 mm (et trois cheveux de plus que l'iPhone Air et ses 5,6 mm), mais il est quelques grammes plus léger que celui de Samsung et d'Apple. À l'avant, un panneau AMOLED vibrant de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale éblouissante de 4 500 nits sur son écran en résolution 1,5K. C'est fort.



Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique et protégé par du Gorilla Glass 7i, l'appareil est conçu pour durer. Il obtient les notes les plus élevées en termes de robustesse avec des certifications IP68 et IP69 pour la résistance à la poussière et à l'eau — surpassant le Galaxy S25 Edge et l'iPhone Air, ni l'un ni l'autre n'ayant la certification IP69 supérieure.



À première vue, le dos suggère un triple module caméra, mais il s'agit en réalité d'un duo : un objectif principal grand-angle de 50 MP associé à un ultra-grand-angle de 50 MP, flanqué d'un capteur de lumière et d'un flash LED pour créer l'illusion. Les selfies reçoivent un traitement égal avec un capteur frontal net de 50 MP.

Au cœur, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 qui anime l'ensemble, soutenu par 12 Go de RAM — solide pour les tâches quotidiennes et le gaming en général, mais un cran en-dessous de ce que propose ses concurrents plus hauts de gamme.



Motorola se refait la cerise en matière d'autonomie, avec une batterie généreuse de 4 800 mAh qui surpasse largement les capacités des rivaux plus fins. Grâce à des cellules au silicium-carbone de pointe, elle supporte une charge filaire fulgurante de 68 W et des recharges sans fil pratiques de 15 W.

Mais le vrai clou du spectacle reste le prix. En France, le Edge 70 est vendu 799 €, pour le moment seulement chez Orange, soit bien moins que les 1 229 € de l'iPhone Air. Et ce n'est pas tout ! Pendant cette promo de lancement, vous pouvez obtenir en prime une montre connectée Moto Watch Fit, des écouteurs sans fil Moto Buds Loop et un tracker Moto Tag - pour un supplément de 200 €. C'est le genre d'offre qui rivalise avec les bonnes affaires du Black Friday.



Un positionnement qui met mal à l'aise l'iPhone 16e. Bien que plus performant, il n'a pas les qualités photo, écran et finesse de ce Edge 70, malgré un tarif très proche de 719 €, hors promotion. Mais le téléphone d'Apple conserve un avantage incontestable : iOS, bien plus abouti et facile qu'Android.