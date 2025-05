Samsung lancera le Galaxy S25 Edge le 13 mai, avant l'iPhone 17 Air

Lors de la présentation de la gamme Galaxy S25 en janvier, Samsung avait teasé une annonce un "One More Thing", dévoilant le smartphone Galaxy Edge ultra-fin prévu pour une sortie plus tard dans l'année. Le Galaxy S25 Edge est désormais prêt, et Samsung organisera son lancement officiel le lundi 12 mai à 20h00 heure de l'Est (13 mai à 2h00 en France et même le 13 mai à 9h00 en Corée du Sud).

Samsung en fait des tonnes

Samsung a partagé quelques images du Galaxy Edge plus tôt cette année, révélant un design nettement plus fin que la gamme S25 actuelle. Moins cher que le Galaxy S25 Ultra, il conserve les fonctionnalités phares de la série S25, le positionnant comme un appareil de milieu de gamme, similaire à l’iPhone 17 Air d’Apple à venir. Samsung qualifie le Galaxy S25 Edge de "merveille d’ingénierie", alliant "des performances de haut niveau à une portabilité exceptionnelle" et servant de "compagnon IA puissant".

Cet appareil va au-delà de la simple finesse. Samsung souligne que chaque courbe, contour et composant reflète une avancée en ingénierie de précision, offrant une expérience premium digne de la série S. Le Galaxy S25 Edge vise à redéfinir les capacités des smartphones, ouvrant une nouvelle ère de croissance pour l’industrie mobile. Il promet "l’expérience photo ultime" avec une IA mobile dédiée à la photographie et un objectif grand-angle de 200 mégapixels. Impressionnant, du moins sur le papier.

Un iPhone 17 Air coiffé au poteau

Avec un lancement prévu ce mois-ci, Samsung devance donc Apple, l’iPhone 17 Air – attendu avec une épaisseur d’environ 5,5 mm – ne devant sortir qu’en septembre. Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Air disposera d’un écran OLED de 6,6 pouces avec la technologie ProMotion (120 Hz), d’une caméra arrière à objectif unique, d’une puce A19 et d’un modem C1 conçu par Apple. Sa compacité pourrait intéresser les clients, bien qu'Apple n'ait prévu que 10 % de la production de la gamme "17" pour le "Air".



NB : Des rumeurs indiquent que Samsung pourrait limiter les premières livraisons du Galaxy S25 Edge à la Corée du Sud et à la Chine en raison de contraintes d’approvisionnement, avec un déploiement mondial prévu ultérieurement.