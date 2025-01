Samsung officialise le Galaxy S25 Edge pour concurrencer l'iPhone 17 Air

Après les rumeurs autour du Galaxy S 25 Slim, place à la réalité avec le Galaxy S 25 Edge. Ce smartphone, qui devrait allier puissance et finesse, s'annonce comme un sérieux concurrent de l'iPhone 17 Air d'Apple, prévu pour septembre. Samsung ouvre ainsi officiellement la bataille technologique de l'année 2025 sur le marché des téléphones.

La rumeur se confirme

Samsung a levé le voile sur le Galaxy S25 Edge lors de l’événement Unpacked 2025, positionnant ce modèle comme un futur concurrent direct de l’iPhone 17 Air. Avec une épaisseur de 6,4 mm, le Galaxy S25 Edge se classe parmi les smartphones les plus élégants, mais il est légèrement devancé par l’iPhone 17 Air, attendu à seulement 5,5 mm. Ce dernier devrait d'ailleurs devenir le smartphone le plus fin au monde malgré cette nouvelle concurrence.

Le Galaxy S25 Edge se démarque toutefois par son système de triple caméra arrière, offrant une polyvalence photographique, tandis qu’Apple mise sur un capteur unique de 48 MP pour l’iPhone 17 Air. Du côté de l’écran, Samsung équipera son Edge d’un AMOLED avancé similaire à celui présent sur le Galxy S25 Ultra. Samsung semble jouer la carte du rapport qualité-prix avec ce modèle plus accessible que le Galaxy S25 Ultra, tout en restant compétitif face à l’iPhone 17 Air.

Image : The Verge

Déclaration d'un dirigeant chez Samsung lors d'une interview pour Bloomberg :

L'Edge utilisera certaines des mêmes technologies que le nouveau modèle Ultra, mais les intégrera dans un design allégé. Les clients veulent les meilleures performances, les meilleures fonctionnalités de l'appareil photo, la meilleure IA, mais en même temps, ils veulent un facteur de forme encore plus attrayant qui se démarque du peloton. Nous avons essayé de combiner tous les avantages du S25 Ultra dans un facteur de forme plus fin. Notre objectif est de le positionner à un prix inférieur à celui des modèles Ultra, afin qu'il soit plus accessible et qu'il ait plus de clients.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour le Galaxy S25 Edge. Cette présentation semble avant tout stratégique, visant à mettre la pression sur Apple et son futur iPhone 17 Air. En dévoilant son smartphone avant son concurrent, Samsung cherche à capter l’attention et à positionner son modèle comme une alternative sérieuse, tout en alimentant les attentes des consommateurs face à une compétition technologique de plus en plus intense.