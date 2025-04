Samsung Galaxy S25 Edge : les prix officiels dévoilés par erreur

Une erreur de Samsung Canada vient de lever le voile sur les tarifs du très attendu Galaxy S25 Edge. Le constructeur coréen a accidentellement publié les prix dans les conditions générales d'une promotion pour la Galaxy Tab S10 FE.

Un positionnement tarifaire stratégique

Le Galaxy S25 Edge se positionne exactement où les analystes l'attendaient : entre le S25+ et le S25 Ultra. Au Canada, il sera proposé à 1678,99 dollars canadiens (256 Go) et 1858,99 dollars canadiens (512 Go). En Europe, des fuites évoquent des prix autour de 1362 € pour la version 256 Go et 1488 € pour le modèle 512 Go.

Cette stratégie tarifaire place le smartphone dans une tranche étroite entre le S25+ et le S25 Ultra, ce qui pourrait surprendre certains consommateurs.

Un lancement imminent

Initialement prévu pour avril, le lancement du Galaxy S25 Edge a été reporté au 13 mai 2025. Les précommandes débuteront dès le 14 mai pour une disponibilité le 23 mai en Corée et en Chine, puis le 30 mai sur les marchés internationaux.

Ce calendrier n'est pas anodin : Samsung cherche à devancer l'iPhone 17 Air d'Apple, attendu en septembre, avec son propre smartphone ultra-fin. Avec ses 5,8 mm d'épaisseur et ses 162 grammes, le S25 Edge s'annonce comme l'un des appareils les plus fins du marché. A voir face à Apple.

Malgré sa finesse, il embarquera un capteur principal de 200 MP, un écran AMOLED de 6,7 pouces et le processeur Snapdragon 8 Elite. Seuls compromis : l'absence de téléobjectif et une batterie limitée à 3900 mAh. Quelques compromis pour un modèle pourtant plus cher. Dans les prochains mois, il faudra observer si ce modèle connaîtra un succès commercial et si la finesse l'emporte sur les fonctionnalités pour les consommateurs.



Source