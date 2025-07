Apple fait la publicité du Samsung Galaxy Z Flip 7 par erreur

Le service support officiel d'Apple en Chine a vécu un moment particulièrement gênant cette semaine. Sur Weibo, l'équivalent chinois de X/Twiter, le compte Apple Support a publié par erreur une vidéo promotionnelle du Samsung Galaxy Z Flip7 au lieu de promouvoir les fonctionnalités de contrôle parental de l'iPhone.

Cette bévue intervient à un moment délicat pour Apple, alors que Samsung domine largement le marché des smartphones pliables et convainc de plus en plus d'acheteurs. Le post initial était censé expliquer comment configurer les contrôles parentaux sur l'App Store, mais s'est retrouvé à vanter les mérites de l'intelligence artificielle de Samsung avec le slogan "le trésor dans la poche, IA".

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7