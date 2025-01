Apple pourrait refaire de la publicité sur X

Le réseau social X (anciennement Twitter) pourrait bientôt accueillir à nouveau les publicités d'Apple, plus d'un an après leur suspension. Cette information intervient alors qu'Amazon a déjà fait son retour sur la plateforme d'Elon Musk, marquant un changement important dans le paysage publicitaire des réseaux sociaux. Les deux géants de la tech avaient suspendu leurs investissements publicitaires fin 2023 suite à des controverses liées aux discours haineux sur la plateforme.

Un retour progressif des annonceurs

Amazon fait figure de précurseur dans ce mouvement de retour, avec une décision prise au plus haut niveau par son PDG Andy Jassy. Selon le Wall Street Journal, Apple aurait récemment entamé des discussions pour tester à nouveau la diffusion de publicités sur X. Ces retours s'inscrivent dans un contexte politique particulier, avec Elon Musk qui occupe désormais une position influente à Washington en tant que conseiller du président Trump, dirigeant notamment le Département de l'Efficacité Gouvernementale (DOGE).



Toutefois, les niveaux d'investissement publicitaires restent bien inférieurs à ceux d'avant l'acquisition de Twitter par Musk. Les annonceurs demeurent prudents, notamment en raison des récentes controverses impliquant le propriétaire de X, dont certains gestes et déclarations ont été vivement critiqués.

Cette potentielle reprise des investissements publicitaires arrive à un moment crucial pour X. Dans un email envoyé en janvier à ses employés, Elon Musk aurait reconnu que "la croissance des utilisateurs est stagnante, les revenus peu impressionnants, et l'entreprise atteint à peine l'équilibre financier" — bien qu'il ait ensuite nié l'existence de cet email. Le retour d'annonceurs majeurs comme Amazon et potentiellement Apple pourrait aider à stabiliser les finances de l'entreprise, alors que les banques d'investissement tentent de se débarrasser de la dette liée à l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022.

Un contexte politique délicat

Tim Cook, le PDG d'Apple, a contribué au fonds d'inauguration de Trump, tout comme d'autres dirigeants de la Silicon Valley, illustrant un changement notable dans les relations entre la tech et l'administration Trump. La présence de Cook aux dîners présidentiels, où Musk était probablement présent, suggère que les discussions sur la reprise publicitaire ont pu avoir lieu lors de ces rencontres.



Cependant, Apple devra soigneusement évaluer sa décision, notamment au regard des récentes controverses impliquant Elon Musk et des préoccupations concernant la modération des contenus sur X. La marque à la pomme, connue pour sa sensibilité aux questions d'image de marque et en qualité d'entreprise la plus admirée au monde, devra trouver un équilibre entre opportunités commerciales et cohérence avec ses valeurs d'entreprise.



