Apple, entreprise la plus admirée au monde pour la 18ᵉ année consécutive

Comme chaque année, Fortune dévoile son classement des entreprises les plus admirées au monde. Pour la 18ᵉ fois de suite, Apple est en tête de ce classement. Au-delà de la liste en elle-même, c'est une nouvelle fois l'occasion de rappeler à quel point Apple est au sommet de son art depuis maintenant de nombreuses années.

Indétrônable

Apple continue de dominer le classement des entreprises les plus admirées au monde, selon le magazine Fortune. Pour la 18ᵉ année consécutive, la firme de Cupertino décroche la première place, devançant des géants comme Microsoft et Amazon.

Un succès qui ne faiblit pas

Ce classement, basé sur une enquête auprès de dirigeants, d’analystes et d’experts du secteur, met en avant l’innovation, la gestion des talents et l’influence économique des entreprises. Apple s’impose une fois de plus grâce à son écosystème technologique puissant, son engagement envers la qualité des produits et sa capacité à fidéliser des millions d’utilisateurs à travers le monde. Ses récents lancements, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et des services, renforcent son statut de leader du marché.

Les clés du succès

Parmi les facteurs qui contribuent à cette reconnaissance, on retrouve l’innovation constante, avec des produits comme l’iPhone, les Mac, l'Apple Watch et le Vision Pro mais aussi une stratégie tournée vers la durabilité et la confidentialité des données. Apple continue d’investir massivement dans les énergies renouvelables et la réduction de son empreinte carbone, un point de plus en plus crucial pour les consommateurs et les investisseurs.

TOP 5

Apple Microsoft Amazon Nvidia Berkshire Hathaway

Également l'entreprise la plus valorisée en bourse au monde

Avec une augmentation de 40 % de son action AAPL en 2024, Apple est également l'entreprise la plus valorisée en bourse au monde. La firme de Cupertino est sur le point de devenir la première société au monde à atteindre une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars.