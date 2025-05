Apple reste la marque la plus valorisée au monde pour la quatrième année consécutive

Selon le rapport BrandZ 2025 de Kantar, qui célèbre son 20ème anniversaire cette année, Apple conserve sa position de marque la plus valorisée au monde pour la quatrième année consécutive. La valeur de la marque à la pomme est estimée à 1,29 billion de dollars, soit une augmentation impressionnante de 28% par rapport à l'année précédente.

Une domination écrasante dans le classement mondial

Le dernier classement Kantar BrandZ Global Top 100 place Apple loin devant ses concurrents. Avec sa valorisation record, Apple représente désormais environ 12% de la valeur totale des 100 premières marques mondiales, estimée à 10,7 billions de dollars en 2025. Ce chiffre illustre la position exceptionnelle de l'entreprise de Cupertino dans le paysage des marques mondiales.

Le Top 5 des marques les plus valorisées se compose exclusivement d'entreprises technologiques :

Apple : 1,29 billion de dollars

Google : 944,1 milliards de dollars

Microsoft : 884,8 milliards de dollars

Amazon : 866,1 milliards de dollars

Nvidia : 509,4 milliards de dollars

La méthodologie de Kantar combine les performances financières avec la perception des consommateurs, s'appuyant sur plus de 4,5 millions d'entretiens avec des consommateurs à travers 522 catégories dans 54 marchés différents.

Une croissance portée par l'innovation et la diversification

Selon le rapport, la domination d'Apple reflète la confiance durable des consommateurs, son positionnement premium et sa diversification réussie à travers le matériel, les logiciels et les services. Kantar identifie également Apple comme représentative de deux des catégories à la croissance la plus rapide dans le classement : la technologie grand public et le luxe, qui ont progressé respectivement de 46% et 45%.

Le rapport cite la demande soutenue pour les appareils haut de gamme comme les modèles iPhone Pro et l'Apple Watch Ultra comme indicateurs de ce positionnement dans ces deux catégories stratégiques.

Parmi les autres faits marquants de ce classement 2025, ChatGPT fait son entrée directement dans le Top 100, tandis que des marques comme Nvidia, Huawei, VMware, Xiaomi et Instagram figurent parmi celles qui ont connu la plus forte progression, avec une croissance de leur valeur de marque supérieure à 100%.