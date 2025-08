Apple poursuit la chaîne de cinémas Apple Cinemas pour violation de marque

Ce vendredi 1er août, Apple a déposé une plainte fédérale dans le Massachusetts contre Apple Cinemas, une petite chaîne de cinémas, l'accusant de violation de marque. Le géant de la technologie affirme qu'Apple Cinemas utilise intentionnellement le nom "Apple" pour semer la confusion parmi les consommateurs à son propre avantage, selon la plainte déposée contre Apple Cinemas et la société affiliée Sand Media Corp Inc.

Apple Cinemas est dans le pétrin

Fondée en 2013, Apple Cinemas exploite 14 cinémas, principalement dans le nord-est des États-Unis, mais a récemment ouvert une salle à San Francisco. Apple allègue que le projet d'expansion de la chaîne à 100 cinémas à travers le pays, notamment près du siège et des magasins d'Apple, menace sa marque. La plainte cite une confusion publique, certains consommateurs pensant à tort qu'Apple possède les cinémas, comme en témoignent des commentaires sur des articles de presse et des publications sur les réseaux sociaux. Le nom et le logo sont effectivement confusants, d’autant que la marque américaine possède aussi une branche vidéo avec Apple TV+.

Les avocats d'Apple ont souligné des avertissements antérieurs ignorés par Apple Cinemas. En octobre 2024, l'Office américain des brevets et des marques a rejeté les demandes de marque de Sand Media pour "Apple Cinemas" et "ACX — Apple Cinematic Experience", invoquant un risque de confusion avec les marques existantes d'Apple. En décembre 2024, Apple a envoyé une lettre de mise en demeure et a engagé plusieurs communications avec Sand Media, mais la chaîne a poursuivi ses plans d'expansion, selon la plainte.



Apple soutient que ses droits de marque, qui couvrent divers biens et services, y compris la distribution de films, sont solides et doivent être protégés pour éviter la tromperie des consommateurs. La plainte note que les fondateurs d'Apple Cinemas ont prétendu avoir choisi le nom en raison d'un projet de cinéma au centre commercial Apple Valley à Rhode Island, bien qu’aucune salle n’y ait été ouverte.



Malgré les tentatives d'Apple de résoudre le problème à l'amiable, la plainte demande une injonction pour empêcher Apple Cinemas d'utiliser le nom et des dommages-intérêts pour la prétendue violation. Cette affaire souligne l'engagement d'Apple à protéger sa marque mondialement reconnue contre une utilisation non autorisée.