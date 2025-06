iOS 26 : les animations sur l'écran de verrouillage ne sont pas exclusives à Apple Music

Vous le savez certainement si vous nous suivez, iOS 26 a introduit une mise à jour élégante de l'écran de verrouillage pour iPhone, avec une nouvelle disposition lorsque la musique est en lecture. Les illustrations d'album animées peuvent désormais s'afficher en plein écran, avec les commandes de lecture reposant dans un encadré au style Liquid Glass. Les utilisateurs d'Apple Music peuvent tester cela en jouant une chanson avec une illustration animée et en verrouillant leur téléphone. Mais les clients de Spotify, Deezer et autres pourront également en profiter.

Une ouverture bienvenue

En effet, Apple propose une nouvelle API aux développeurs, MPMediaItemAnimatedArtwork, permettant aux applications tierces comme Spotify d'adopter cette fonctionnalité, disponible dès maintenant dans le SDK 26 pour développeurs. Cette API permet aux applications de fournir des clips vidéo animés ou des illustrations de remplacement pour l'écran de verrouillage.

Cependant, les applications tierces ne prendront en charge cette fonctionnalité qu'à la sortie publique d'iOS 26 à l'automne 2025. Il n'est pas clair si Spotify, malgré ses critiques envers Apple, implémentera cette fonctionnalité, ayant auparavant évité d'adopter des fonctionnalités comme AirPlay 2 et l'intégration HomePod. Au-delà de la musique, des applications comme les livres audio ou les podcasts pourraient également utiliser cette API pour des illustrations vidéo.

iOS 26 est actuellement en bêta pour les développeurs et sera une mise à jour gratuite pour les utilisateurs d'iPhone cet automne. La bêta publique devrait arriver début juillet, permettant à un plus grand nombre de tester le nouveau design et les nouveautés d'iOS 26.