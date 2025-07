RCS 3.1 : audio amélioré et sécurité renforcée pour les messages

1 com

Le protocole RCS, qui vise à remplacer progressivement les SMS traditionnels, vient de recevoir une mise à jour significative. La GSMA annonce le déploiement de l'Universal Profile 3.1, une évolution qui améliore particulièrement la qualité audio des messages vocaux. Cette nouveauté intéresse directement les utilisateurs d'iPhone depuis qu'Apple a intégré le RCS dans iOS 18, bien que la firme de Cupertino n'ait pas encore adopté la version 3.0 avec ses fonctionnalités de chiffrement de bout en bout.

Une qualité audio considérablement améliorée

L'apport principal de cette version 3.1 concerne l'intégration complète du codec xHE-AAC. Contrairement à la version précédente qui ne permettait que le décodage, cette mise à jour autorise désormais l'encodage des fichiers audio. Concrètement, les messages vocaux envoyés via RCS gagneront en clarté et en naturel, que ce soit pour de simples notes vocales ou des extraits sonores plus complexes.

Cette amélioration technique rapproche sensiblement le RCS des standards proposés par WhatsApp, iMessage ou Telegram, renforçant sa crédibilité face aux applications de messagerie instantanée déjà établies. Les utilisateurs d'Android devraient constater cette différence en premier, tandis que les possesseurs d'iPhone devront patienter davantage avant de profiter de ces avancées.

Connectivité et sécurité renforcées

L'Universal Profile 3.1 introduit également de nouveaux mécanismes de connexion entre les clients RCS et les services opérateurs. Ces optimisations visent à fluidifier l'expérience utilisateur, particulièrement dans les zones de couverture difficiles où la fiabilité du service peut être compromise.

La sécurité n'est pas oubliée avec l'amélioration du signalement des spams et le renforcement de la protection lors des transferts de fichiers. Ces évolutions techniques, moins visibles mais essentielles, participent à consolider la confiance des utilisateurs envers ce protocole émergent qui traite déjà plus d'un milliard de messages quotidiens rien qu'aux États-Unis.



