La 5G+ arrive sur l’iPad avec Orange et iPadOS 26

La bêta 5 d’iPadOS 26, récemment publiée auprès des développeurs, introduit le support de la 5G+ (5G SA) pour les iPad chez Orange en France, grâce à une mise à jour des bundles d’opérateur. Après l’iPhone, c’est au tour de l’iPad de bénéficier de cette technologie avancée, bien que les modèles compatibles ne soient pas encore précisés. Il faut en tout cas une tablette avec l’option cellulaire.

Les avantages de la 5G+ pour les utilisateurs

La 5G+ (Standalone Access) repose sur des infrastructures entièrement dédiées, indépendantes de la 4G, contrairement à la 5G NSA (Non-Standalone) utilisée jusqu’à présent. Cette « vraie » 5G offre :

Des débits plus élevés pour des téléchargements et un streaming plus rapides.

Une latence réduite pour une réactivité accrue, idéale pour les jeux en ligne ou les applications exigeantes.

Une fiabilité renforcée pour une connexion stable, même en cas d’usage intensif.

Une qualité constante pour tous les usages, y compris la voix via VoNR (Voice over New Radio).

Une sécurité optimisée grâce au chiffrement des données d’identification de la carte SIM, protégeant mieux les informations personnelles.

Orange pionnier, les autres opérateurs à la traîne

Orange avait déjà activé la 5G+ sur iPhone (à partir de l’iPhone 15) depuis juin, avec une option gratuite activable via l’espace client. Pour l’iPad, Orange ouvre la voie, comme l’a repéré Tiino-X83 sur X, et les autres opérateurs comme Free Mobile et Bouygues Telecom, qui proposent déjà la 5G+ sur iPhone, devraient bientôt emboîter le pas. SFR, en revanche, reste en retard pour le moment.

En clair, la 5G+ sur iPad avec Orange marque une étape clé pour une connectivité plus rapide, fiable et sécurisée, renforçant l’expérience utilisateur pour tous les usages, de la navigation à la communication.