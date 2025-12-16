Apple lance 26.3 bêta pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS, tvOS

Surprise cette nuit avec le lancement d'un nouveau cycle de bêta avec la version 26.3 pour iOS , iPadOS, macOS, watchOS, visionOS et tvOS. iOS 26.2 avait été publié vendredi dernier, là aussi comme un cheveu sur la soupe.



Comme expliqué récemment dans notre tutoriel, seuls les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.

Une nouvelle bêta pour toutes les plateformes

Alors qu'Apple a changé de paradigme en numérotant tous ses logiciels avec le numéro 26, reflétant l'année scolaire en cours lors du lancement grand public en septembre, elle en a profité pour revoir l'interface sur chaque plateforme et unifier le langage de conception. Ainsi, tous les appareils récents d'Apple ont adopté le style "Liquid Glass", avec un effet de transparence et de réflexion semblable au verre. Autour de cela, la firme a ajouté des nouveautés, dont les principales sont le filtrage des appels, une application de jeux, un écran de verrouillage plus personnalisable sur iOS 26, des fenêtres libres sur iPadOS 26, un Spotlight boosté sur macOS 26 (Tahoe), un Workout Buddy sur watchOS 26, les widgets sur visionOS 26 ou encore des profils configurés automatiquement depuis l'iPhone sur tvOS 26.



Mais Apple n'a pas encore fait franchir le cap tant attendu à Siri, avec une nouvelle version capable de comprendre le contexte et d'interagir avec les applications de manière naturelle. On l'attend pour iOS 26.4.

iOS 26.3 / iPadOS 26.3

Voici les changements de la bêta d'iOS 26.3 (dont plusieurs ont déjà été vus dans des articles dédiés) :

Transfert vers Android

Apple simplifie le passage d'un iPhone à un smartphone Android dans iOS 26.3 grâce à un nouvel outil de transfert intégré. Les utilisateurs peuvent simplement placer leur iPhone à côté d'un appareil Android pour démarrer le processus de migration des données.Une fois les appareils connectés, les utilisateurs peuvent choisir les données à transférer, notamment les photos, les messages, les notes, les applications, les mots de passe, le numéro de téléphone, et bien plus. Le processus est fluide et ne nécessite aucun téléchargement d'application séparée.Les éléments non transférés incluent les données de Santé, les appareils couplés en Bluetooth, et les contenus protégés tels que les notes verrouillées. Google a introduit une fonctionnalité comparable pour transférer des données d'Android vers iPhone, créant ainsi un système de transfert bidirectionnel entre les plateformes.

Transfert de notifications

iOS 26.3 introduit une option « Transfert de notifications », permettant d'envoyer les notifications de l'iPhone vers des appareils portables tiers, tels que des montres connectées Android.



Ce paramètre se trouve dans Réglages > Notifications, sous la nouvelle section « Transfert de notifications ».



Apple précise que le transfert est limité à un seul appareil à la fois : si activé pour un portable tiers, les notifications n'apparaîtront plus sur une Apple Watch.



Cette fonctionnalité répond à des préoccupations réglementaires, notamment des plaintes antitrust dans l'Union européenne, en offrant aux appareils portables tiers un accès équivalent aux notifications par rapport à l'Apple Watch. Elle est disponible uniquement dans l'Union européenne.

Fond d'écran Météo

Une catégorie dédiée aux fonds d'écran Météo a été ajoutée aux options de personnalisation de l'écran de verrouillage. Auparavant combinée avec les fonds d'écran Astronomie, la Météo dispose désormais de sa propre section.Trois nouveaux fonds d'écran Météo prédéfinis sont disponibles, avec des polices variées pour l'affichage de l'heure et différents widgets météo. Ils offrent aux utilisateurs des exemples plus clairs de la manière dont les fonds d'écran dynamiques Météo peuvent s'adapter et améliorer l'écran de verrouillage.

macOS 26.3 Tahoe

Les développeur qui ont installé la bêta de macOS 26.3 peuvent avoir :

Article en cours...

watchOS 26.3

Sur watchOS 26.3 pour Apple Watch, les changements de la bêta sont les suivants :

Article en cours...

visionOS 26.3

Sur le casque Vision Pro, la bêta de visionOS 26.3 apporte :

Article en cours.

tvOS 26.3

Et sur tvOS 26.3 pour Apple TV, les changements sont :

Article en cours...

Ces bêtas sont toujours réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques arrivent quelques jours plus tard en général, avec un lancement complet environ après la bêta 1.