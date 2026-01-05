iPadOS et macOS 26.2 doublent la bande passante Wi-Fi 5 GHz pour les Macs et iPads Wi-Fi 6E
Hier à 23:22
Les récentes mises à jour iPadOS 26.2 et macOS Tahoe 26.2 d'Apple apportent une amélioration significative des performances WiFi sur les appareils compatibles WiFi 6E. Selon les spécifications mises à jour dans le guide de déploiement des plateformes Apple, ces appareils supportent désormais une largeur de canal maximale de 160 MHz sur les réseaux 5 GHz doublant la limite précédente de 80 MHz et atteignant le débit théorique maximum des bandes 6 GHz.
Appareils concernés
L'amélioration s'applique à une large gamme de modèles récents, dont :
- iPad Pro M4
- iPad Air M3
- iPad mini A17 Pro
- MacBook Pro (M2 à M5)
- MacBook Air (M2, M3 et M4)
- Autres Macs et iPads compatibles WiFi 6E
Avantages en conditions réelles
Dans des conditions optimales, cette mise à niveau offre :
- Des transferts de fichiers plus rapides
- Des téléchargements et uploads plus rapides
- Un streaming haute résolution plus fluide
Bien que les appareils WiFi 6E excellent déjà sur les réseaux 6 GHz (avec faible congestion et hautes vitesses), la bande 5 GHz reste la plus répandue. De nombreux utilisateurs n'ont pas de routeurs compatibles 6 GHz, qui nécessitent du matériel plus récent. Cette modification permet aux appareils WiFi 6E sur des réseaux 5 GHz courants d'approcher les performances maximales des 6 GHz sans changer d'infrastructure.
Pour profiter pleinement des gains, votre routeur doit supporter les canaux 160 MHz sur 5 GHz (courant sur les routeurs WiFi 6 et 6E). Les appareils connectés à des routeurs 5 GHz limités à 80 MHz ne verront aucune amélioration.
Les avantages persistent pour le 6 GHz
Malgré cette amélioration sur 5 GHz, les réseaux 6 GHz offrent une meilleure fiabilité grâce à une interférence réduite et un spectre plus large - idéal pour les environnements encombrés ou les tâches exigeantes.
Cette mise à jour discrète mais impactante rend le WiFi quotidien plus rapide pour des millions de propriétaires d'appareils Apple récents, comblant l'écart jusqu'à une adoption plus large du 6 GHz.