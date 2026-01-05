iPadOS et macOS 26.2 doublent la bande passante Wi-Fi 5 GHz pour les Macs et iPads Wi-Fi 6E

Les récentes mises à jour iPadOS 26.2 et macOS Tahoe 26.2 d'Apple apportent une amélioration significative des performances WiFi sur les appareils compatibles WiFi 6E. Selon les spécifications mises à jour dans le guide de déploiement des plateformes Apple, ces appareils supportent désormais une largeur de canal maximale de 160 MHz sur les réseaux 5 GHz doublant la limite précédente de 80 MHz et atteignant le débit théorique maximum des bandes 6 GHz.

Appareils concernés

L'amélioration s'applique à une large gamme de modèles récents, dont :

iPad Pro M4

iPad Air M3

iPad mini A17 Pro

MacBook Pro (M2 à M5)

MacBook Air (M2, M3 et M4)

Autres Macs et iPads compatibles WiFi 6E

Avantages en conditions réelles

Dans des conditions optimales, cette mise à niveau offre :

Des transferts de fichiers plus rapides

Des téléchargements et uploads plus rapides

Un streaming haute résolution plus fluide

Bien que les appareils WiFi 6E excellent déjà sur les réseaux 6 GHz (avec faible congestion et hautes vitesses), la bande 5 GHz reste la plus répandue. De nombreux utilisateurs n'ont pas de routeurs compatibles 6 GHz, qui nécessitent du matériel plus récent. Cette modification permet aux appareils WiFi 6E sur des réseaux 5 GHz courants d'approcher les performances maximales des 6 GHz sans changer d'infrastructure.



Pour profiter pleinement des gains, votre routeur doit supporter les canaux 160 MHz sur 5 GHz (courant sur les routeurs WiFi 6 et 6E). Les appareils connectés à des routeurs 5 GHz limités à 80 MHz ne verront aucune amélioration.

Les avantages persistent pour le 6 GHz

Malgré cette amélioration sur 5 GHz, les réseaux 6 GHz offrent une meilleure fiabilité grâce à une interférence réduite et un spectre plus large - idéal pour les environnements encombrés ou les tâches exigeantes.



Cette mise à jour discrète mais impactante rend le WiFi quotidien plus rapide pour des millions de propriétaires d'appareils Apple récents, comblant l'écart jusqu'à une adoption plus large du 6 GHz.