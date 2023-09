L'iPhone 15 Pro est compatible WiFi 6E et Thread Networking

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont vraiment de nets avantages sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. En plus du design en titane, de la puce A17 Pro, de l'appareil photo amélioré, du port USB-C plus rapide et du bouton Action, les appareils "Pro" intègrent la prise en charge du protocole de réseau maillé Thread, ainsi que le Wi-Fi 6E.

Thread Networking

La technologie de réseau Thread est listée comme une nouvelle fonctionnalité pour les modèles Pro, mais elle n'est pas incluse dans l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus.

Apple indique que l'iPhone 15 Pro est le premier smartphone doté d'une puce Thread, qui peut être utilisée pour contrôler directement les produits domestiques intelligents compatibles avec ce protocole. Thread a déjà été ajouté au HomePod mini et à l'Apple TV, mais aucun autre appareil Apple n'est doté de cette norme.

Apple explique que Thread ouvre "de futures opportunités d'intégration d'applications domestiques".



Thread est un système de réseau domestique intelligent maillé qui améliore la connectivité et la réactivité des produits connectés, tout en assurant une meilleure compatibilité entre les marques.

Wi-Fi 6E

Autre ajout intéressant, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont les premiers téléphones d'Apple à prendre en charge la connectivité Wi-Fi 6E de nouvelle génération, les modèles iPhone 15 standard restant limités au Wi-Fi 6.



Grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6E, les iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent se connecter à la bande de 6 GHz offerte par les routeurs Wi-Fi 6E pour bénéficier de vitesses plus rapides, d'une latence améliorée et de moins d'interférences avec d'autres appareils.



La connexion au Wi-Fi 6E nécessite une box ou un routeur Wi-Fi 6E, mais il existe aujourd'hui de nombreuses options sur le marché. Le nombre d'appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E étant encore limité, la bande de 6 GHz est pour l'instant beaucoup moins encombrée que les 2,4 et 5 GHz.



Apple a démarré la prise en charge du Wi-Fi 6E sur ses appareils depuis 2022. Elle est disponible sur les derniers modèles d'iPad Pro M2, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces M2 Pro / Max, le Mac mini 2023, le Mac Studio et le Mac Pro M2 Ultra.

