L'iPhone 15 serait compatible avec la charge sans fil de 15 W des accessoires tiers

Selon une récente rumeur en provenance de Chine, les futurs modèles d'iPhone 15 d'Apple seront capables de supporter une charge rapide sans fil de 15 W, sans passer par les accessoires MagSafe de l'entreprise. Cette information n'a pas encore été confirmée par une source officielle, mais elle semble plausible compte tenu du fait qu'Apple soutient une nouvelle version de la norme ouverte Qi, qui fonctionne de manière similaire à MagSafe.

Un changement important pour les clients

Actuellement, pour obtenir une charge sans fil rapide de 15 W sur les modèles d'iPhone 12, 13 et 14, il est nécessaire d'utiliser le chargeur MagSafe officiel d'Apple ou un chargeur tiers certifié MFM (Made for MagSafe). Les chargeurs sans fil standard certifiés Qi, quant à eux, permettent d'atteindre une puissance maximale de 7,5 W sur ces modèles.

L'information de yeux1122 sur Naver suggère que la série d'iPhone 15 sera en mesure de bénéficier de la charge magnétique sans fil de 15 W même avec des chargeurs tiers non certifiés MFM, qui sont généralement des alternatives plus abordables que les chargeurs certifiés par Apple. Ce serait également vrai pour les batteries externes MagSafe.

Une explication possible à cette évolution est l'introduction de la norme sans fil Qi2, annoncée en janvier 2023 par le Wireless Power Consortium (WPC). La norme Qi2 intègre un profil d'alimentation magnétique similaire à celui utilisé dans les appareils MagSafe, permettant une meilleure efficacité énergétique et une charge plus rapide grâce à un alignement parfait entre les téléphones et les chargeurs. Les smartphones et les chargeurs Qi2 devraient être disponibles à partir des fêtes de fin d'année 2023, soit pile la sortie de l'iPhone 15.

Il est intéressant de noter que cette décision d'Apple de rendre la technologie MagSafe accessible à tous les appareils compatibles avec la recharge sans fil Qi2 semble être en contradiction avec la position de l'entreprise sur l'USB-C. En effet, l'iPhone 15 devrait être équipé d'un port USB-C plutôt que du port Lightning, afin de se conformer aux nouvelles réglementations mises en place en Europe. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que seuls les accessoires USB-C certifiés par le programme Apple Made for iPhone (MFi) seront officiellement pris en charge par les modèles d'iPhone 15, ce qui pourrait limiter certaines fonctionnalités telles que la recharge rapide et les transferts de données à haut débit aux accessoires approuvés par Apple.