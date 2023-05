Un capteur 48 MP sur les iPhone 15 et 15 Plus d'après Jeff Plu

L'an dernier, l'une des grandes nouveautés des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max concernant l'appareil photo avec un capteur principal de 48 MP. Alors que les iPhone 15 standards devraient profiter de la Dynamic Island, Jeff Pu vient de confirmer ses dires précédents concernant le capteur photo qui devrait également être intégré aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus. En revanche, ce changement induirait un retard dans la commercialisation.

Un iPhone 15 intéressant

L'analyste de Haitong International Securities a fait un résumé de ses prévisions pour la gamme iPhone 15 dans un courriel que l'on a pu consulter. Si les iPhone 15 Pro auront un nouveau châssis en titane, des boutons repensés ou encore un téléobjectif périscopique pour le 15 Pro Max, l'appareil photo 48MP arrivera bel et bien sur les appareils iPhone 15 les plus abordables. Sans oublier la généralisation de la Dynamic Island et le port USB-C.

Attention au retard de l'iPhone 15/15 Plus

Toutefois, Apple rencontrerait des difficultés de production pour ses iPhone 15 et iPhone 15 Plus, notamment pour se procurer les composants de l'appareil photo.



Plus précisément, le CIS (capteur d'image CMOS) empilé pour l'appareil photo de 48 mégapixels des modèles 15 et 15 Plus est le point à surveiller. Jusqu'à ce qu'il obtienne des informations plus précises, Jeff Pu s'attend toujours à ce que les iPhone 15 et 15 Plus soient lancés en même temps que les 15 Pro et Pro Max en septembre.



Enfin, l'analyste rappelle que la puce A17 sera réservée aux modèles "Pro", tandis que les modèles 15 et 15 Plus adopteront la puce A16 lancée avec l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Le tout avec les mêmes capacités de 128, 256 et 512 Go, seuls les modèles Pro offrant l'option 1 To.