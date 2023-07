iPhone 15 : Ming-Chi Kuo annonce du 48 mégapixels pour l’objectif grand-angle

Comme c’est le cas chaque année, Apple va apporter des améliorations significatives pour les photos et vidéos sur ses nouveaux iPhone. Une récente indiscrétion propulsée par l’analyste Ming-Chi Kuo indique que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus vont obtenir un capteur grand angle de 48 mégapixels. Une belle avancée pour des photos toujours plus lumineuses et précises dans les détails.

L’iPhone 15 avec 48 mégapixels ?

Selon les dernières prédictions de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d’intégrer un objectif grand-angle de 48 mégapixels dans les modèles standards de la gamme iPhone 15. Cette annonce suggère une évolution majeure pour les modèles « non Pro », qui bénéficieront désormais d’une qualité photo nettement améliorée.

Kuo, connu pour ses prévisions précises sur les plans de production d’Apple, n’a pas mentionné les modèles iPhone 15 Pro dans cette annonce, mettant l’accent sur les modèles “standards” (iPhone 15 et iPhone 15 Plus).

La demande d’Apple pour ce composant de haute qualité a poussé Sony, le fabricant de l’objectif de la caméra, à réduire ses ventes à d’autres entreprises nécessitant des composants pour leurs smartphones Android. Face à une lutte pour répondre à la demande, Sony a augmenté la capacité de production de ses Contact Image Sensors (CIS) de 100 à 120% pour satisfaire la très forte demande d’Apple. Cette augmentation de la production a entraîné une réduction de l’offre de CIS haut de gamme pour la concurrence Android. Un choix pas vraiment surprenant de la part de Sony, car à elle toute seule, la firme de Cupertino est capable de générer de très gros revenus à Sony.



Non seulement les ressources de production de Sony sont mises à rude épreuve, mais Kuo note que les ressources de recherche et développement de l’entreprise sont également sollicitées pour répondre aux demandes d’Apple.



Cet ambitieux projet d’Apple d’inclure du 48 mégapixels n’est pas sans obstacles, il a été signalé que des problèmes pourraient entraîner des retards de production pour Apple.



