La totalité de la gamme iPhone 15 passera à 48 mégapixels (rumeur)

Apple le sait, les consommateurs sont toujours plus nombreux à accorder de l'importance aux photos et vidéos prises avec l'iPhone. Chaque année, Apple propose des avancées significatives en termes de photos avec l'iPhone, mais comparées à certains concurrents, il y a parfois du retard.

Du 48 mégapixels sur les iPhone Pro et non Pro

Dans un récent rapport d'ITHome, on apprend qu'Apple aurait pour objectif de proposer du 48 mégapixels pour l'ensemble de la gamme iPhone 15 (y compris les modèles non Pro). Au premier plan de cette nouvelle ambition, on retrouverait Sony, il s'agirait du principal et seul fournisseur pour les capteurs 48 mégapixels des iPhone 15. Une information qui n'est pas vraiment surprenante, car à chaque génération d'iPhone, c'est uniquement Sony qui obtient toute la confiance d'Apple pour les capteurs photo !



Selon une personne proche de Sony, ce serait actuellement la panique générale dans les usines à l'approche de la production de masse des iPhone 15. La demande serait tellement importante que toutes les usines de Sony tournent en ce moment à plein régime et le géant japonais aurait même réclamé de l'aide à TSMC.

Le capteur de 48 mégapixels est apparu pour la première fois sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, l'entreprise a fait le choix d'apporter cette avancée seulement pour l'objectif principal. L'ultra grand-angle, le téléobjectif 2x et 3x sont quant à eux toujours à 12 mégapixels. En ce qui concerne les iPhone 14 et 14 Plus ils sont limités à 12 mégapixels pour l'instant.



Si la rumeur se confirme, ce sera donc la première fois qu'Apple propose autant de mégapixels pour des modèles non pro. Il n'y a aucun doute que cela sera bénéfique sur les ventes, car beaucoup de consommateurs regardent de près la quantité de mégapixels avant de renouveler leur smartphone. Toutefois, les mégapixels ne font pas tout pour la qualité des photos, il est important d'observer aussi la taille des capteurs, l'ouverture de l'objectif, la stabilisation optique, la qualité du traitement d'image...