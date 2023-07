Une rumeur révèle les prix de la gamme iPhone 15 (et ça fait peur !)

Avec l'inflation et le coût de fabrication plus élevé, plusieurs rumeurs ont mentionné ces derniers mois des évolutions tarifaires exclusivement sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Selon Tim Long, analyste à la banque britannique Barclays, la différence de prix pourrait être douloureuse sur les modèles Pro par rapport à l'année dernière.

Des iPhone 15 Pro qui vont augmenter de prix

Les prochains modèles de l'iPhone 15 Pro et Pro Max d'Apple pourraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs, selon une récente prévision de Tim Long, un analyste de la banque Barclays. D’après Long, qui s'appuie sur des discussions avec des fournisseurs asiatiques, l'augmentation des prix pourrait être de l'ordre de 100 à 200 $.



Dans le détail, Long annonce que l'iPhone 15 Pro sera commercialisé à partir de 1 099 $, contre 999 $ pour l'iPhone 14 Pro. Quant à l'iPhone 15 Pro Max, le prix pourrait démarrer à partir de 1 299 $, soit une hausse conséquente par rapport à l'iPhone 14 Pro Max qui était vendu à 1 099 $. Les tarifs des modèles standard, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, devraient cependant rester inchangés, à respectivement 799 $ et 899 $.

Qui dit augmentation des tarifs aux États-Unis dit forcément la même évolution tarifaire dans le reste du monde. Si on suit les informations divulguées par Tim Long pour les États-Unis, voici la grille tarifaire qu'on retrouverait en France pour la gamme iPhone 15 :

iPhone 15 : à partir de 1 019€

iPhone 15 Plus : à partir de 1 169€

iPhone 15 Pro : à partir de 1 429€ (+100€)

(+100€) iPhone 15 Pro Max : à partir de 1 679€ (+200€)

Bien sûr, ces tarifs restent au stade de la rumeur pour l'instant. Toutefois, Apple nous a surpris plus d'une fois dans le passé avec les prix de ses iPhone. Si on regarde ce qui s'est passé récemment, personne n'aurait pensé que l'ensemble de la gamme d'iPhone 14 serait disponible à partir de 1 000€ en France et pourtant... Apple l'a fait !



Malgré des problèmes de fabrication temporaires concernant les écrans des modèles Pro, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d'iPhone 15 en septembre. Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont attendues pour les modèles Pro, incluant un port USB-C, un châssis en titane, un bouton d'action personnalisable et une puce A17 Bionic plus rapide. Les rumeurs évoquent également des cadres plus minces autour de l'écran, le support du Wi-Fi 6E, une mémoire vive accrue, ainsi qu'une puce Ultra Wideband améliorée. Ces évolutions pourraient justifier l'augmentation des prix.



Source