Tim Cook révèle sa couleur préférée pour son iPhone 15 Pro Max

Depuis 14h00, les précommandes pour les nouveaux iPhone sont disponibles. Alors que des millions de personnes dans le monde se sont précipités sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs, Tim Cook a révélé dans une interview avoir déjà choisi son iPhone 15 Pro Max !

En tant que CEO d'Apple, Tim Cook a évidemment un accès prioritaire sur le stock d'iPhone, grand passionné de ses propres produits, Tim Cook a expliqué dans une récente interview à un influenceur qu'il possédait déjà l'iPhone 15 Pro Max au quotidien et qu'il a été très compliqué de choisir une couleur.

Pour Tim Cook, l'iPhone 15 Pro Max en Titane naturel est celui qui est le plus beau, même si les autres couleurs sont tout aussi incroyables. Cette couleur d'iPhone a beaucoup attiré l'attention des clients Apple, on l'a vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux à travers plusieurs sondages sur lesquels le Titane naturel arrivait toujours en tête, suivie du Titane bleu.



La tendance du Titane naturel se constate aussi sur les délais de livraison, plusieurs modèles d'iPhone 15 Pro ou Pro Max avec cette finition sont déjà arrivés à une livraison prévue pour la première ou la deuxième semaine de novembre. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour le Titane bleu où la majorité des modèles sont encore annoncés pour une livraison au cours du début du mois prochain.

Tim Cook's favourite iPhone 15 Pro color is Natural Titanium! 👀



