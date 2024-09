L'iPhone 14 a été le préféré des anciens utilisateurs d'Android en 2023

Si, comme chaque année, nous avons eu droit au rapport de CIRP concernant le pourcentage de nouveaux acheteurs d'iPhone venant du monde Android, nous ne savions pas quel modèle ceux qui revenaient à la raison avait choisi. Le cabinet l'a bien compris et révélé les modèles d'iPhone les plus populaires auprès des anciens d'Android en 2023. Roulement de tambour...

L'iPhone 14 a la côte !

L'étude du cabinet CIRP sur les clients d'Android passant à iOS a montré que 13 % des nouveaux acheteurs d'iPhone provenaient du système d'exploitation de Google au cours de l'année écoulée. Le reste ayant déjà un iPhone auparavant.

Parmi ces 13 % d'acheteurs américains, le modèle le plus populaire a été l'iPhone 14/Plus, avec 26 % des clients. Malheureusement, nous n'avons pas la distinction entre le modèle standard et le "Plus".



Juste derrière, l'iPhone 14 Pro/Max a représenté 25 % des achats des utilisateurs d'Android, encore une fois sans distinction de la variante. Dommage.



En somme, la moitié des clients Android ayant franchi le pas se sont tournés par les derniers modèles, les autres préférant ne pas trop dépenser en optant pour l'iPhone SE ou l'iPhone 12. Les utilisateurs d'Android représentent d'ailleurs le principal canal de vente des ces "vieux" modèles pour Apple, c'est dire !

En y réfléchissant, c'est plutôt logique. Une grande partie des utilisateurs d'Android proviennent d'appareils bas de gamme, ce qui fait que les anciens iPhones sont plus adaptés à leur budget. Pour profiter de l'écosystème Apple, nul besoin d'avoir le dernier modèle, la firme ayant à coeur de mettre à jour ses téléphones pendant des années, et d'uniformiser l'expérience, quelque soit la somme déboursée. Seuls les fans inconditionnels de technologie ont "besoin" du dernier iPhone. À noter que l'iPhone 15/15 Plus a tout de même représenté 9 % des ventes dans ce cas, et 12 % pour l'iPhone 15 Pro/ Pro Max.