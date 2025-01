Tim Cook parle de l'innovation iPhone, de l'iPad préféré, de DeepSeek, de la Chine et plus encore

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre fiscal 2025, le PDG d'Apple, Tim Cook, a répondu aux questions des investisseurs. Forcément, après un record absolu, il a été question des prochains iPhone, du marché chinois en berne, de l'attrait pour les iPad d'entrée de gamme ou encore de DeepSeek, la sensation IA de la semaine.

iPhone 17

Le patron d'Apple a surtout été questionné sur les futures innovations de l'iPhone, en particulier avec des allusions à la rumeur de l'iPhone 17 Air. Tim Cook s'est montré très optimiste, déclarant : « Je pense qu'il y a beaucoup plus à venir » et exprimant sa confiance dans le pipeline de développement de produits d'Apple. Il a souligné qu'il existe un potentiel important d'innovation supplémentaire dans la conception des smartphones, suggérant qu'Apple pourrait introduire un modèle d'iPhone ultra-fin, remplaçant potentiellement la série « Plus » par un appareil de 5 à 6 mm d'épaisseur. Nous pouvons aussi y voir là un signe clair d'un prochain iPhone Fold.

Performances en Chine

Le successeur de Steve Jobs a souligné que le premier trimestre 2025 a été le meilleur trimestre jamais enregistré par Apple, avec un chiffre d'affaires atteignant 124,3 milliards de dollars, marquant une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. La société a atteint un sommet historique dans sa base d'appareils actifs, avec plus de 2,35 milliards d'appareils dans le monde. Cependant, les ventes en Chine ont connu une baisse, passant de 20,8 milliards de dollars l'année précédente à 18,5 milliards de dollars. Cook ne s'est pas affolé, d'autres marchés comme l'Inde compensent largement. Tim Cook a indiqué que la moitié de la baisse d'environ 11 % était due à un changement dans les « stocks des canaux », au fait qu’Apple Intelligence n’a pas été lancé dans la région et qu’après la fin du trimestre, la Chine a relancé les ventes via une subvention. Mais nous le verrons probablement au prochain exercice.

Chiffre d'affaires des services

Le segment des services a affiché une forte croissance, générant 26,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport aux 23 milliards de dollars de l'année dernière. Cette croissance a été constante dans diverses régions, notamment les Amériques, l'Europe et le reste de l'Asie-Pacifique. Apple a également signalé une augmentation à deux chiffres des abonnements payants, dépassant désormais le milliard pour l'ensemble de ses services.

Les iPad populaires

Interrogé sur l'impact du nouvel iPad Pro M4 ultra-fin de sur les ventes de la catégorie, Cook a précisé que la croissance des revenus était principalement due à l'iPad Air M2 et aux autres modèles d'iPad comme l'iPad mini 7, et non à l'iPad Pro dont le prix élevé a rebuté les clients. Cela reflète la préférence des consommateurs pour des options plus économiques ou plus polyvalentes dans la gamme de tablettes d'Apple.

DeepSeek et l'IA

Au sujet de DeepSeek, une initiative d'IA, Cook a commenté les implications plus larges des avancées technologiques dans l'IA. Il a noté que « l'innovation qui favorise l'efficacité est une bonne chose », indiquant l'intérêt d'Apple à tirer parti de ces innovations pour potentiellement réduire les coûts ou améliorer les capacités des produits.



Ces discussions issues de la conférence téléphonique sur les résultats donnent un aperçu de la stratégie et des attentes d'Apple pour 2025, en mettant l'accent sur l'innovation, la performance du marché et le positionnement stratégique dans l'IA et la conception matérielle.