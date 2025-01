Pourquoi DeepSeek fait peur à tout le monde, sauf Apple

DeepSeek est une société chinoise d'IA, issue du fonds spéculatif High-Flyer, créée en 2023 par Liang Wenfeng à Hangzhou, en Chine. Wenfeng avait pour objectif de tirer parti de l'IA dans les stratégies d'investissement. Mais depuis quelques jours, l'application est devenue numéro un sur l'App Store, un peu partout dans le monde, détrônant notamment ChatGPT et faisant chuter l'action de Nvidia. Comme nous l'avions vu il y a quelques jours, DeepSeek est plus performant tout en coûtant bien moins cher à ses créateurs. Et Apple peut s'en frotter les mains.

Le modèle DeepSeek

Une approche différente forcée

DeepSeek a commencé à entraîner son modèle avant que les États-Unis n'imposent des contrôles à l'exportation sur les puces d'IA américaines vers la Chine, sécurisant ainsi un stock substantiel de GPU NVIDIA. Ces restrictions ont depuis limité l'accès de DeepSeek au matériel NVIDIA plus récent, poussant l'entreprise à innover avec ce qu'elle avait, notamment avec son modèle V3.

La concurrence de DeepSeek avec OpenAI

DeepSeek a réussi à produire un modèle d'IA qui rivalise avec le dernier d'OpenAI, le modèle o3 (qui succède à o1, o2 étant un transporteur britannique connu). L'approche de DeepSeek consiste à distiller des modèles existants plutôt qu'à en créer de nouveaux à partir de zéro, en tirant parti des recherches antérieures en IA tout en optimisant les contraintes de ressources dues aux limitations américaines qui le prive des derniers GPU de Nvidia.

Méthodologie de formation DeepSeek

La stratégie de DeepSeek comprend la formation de l'IA à l'IA, ce qui diffère des méthodes d'intervention humaine prédominantes aux États-Unis, où les données annotées par l'homme jouent un rôle crucial. Cette méthode de formation auto-suffisante est évolutive, mais elle est confrontée à des défis tels que l'amplification des erreurs et la complexité de l'alignement de l'IA sur les valeurs humaines. Malgré cela, les méthodes de DeepSeek pourraient pousser les entreprises américaines et européennes (comme Mistral) vers une formation plus centrée sur l'IA pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité.



Le résultat est assez incroyable, avec des réponses plus rapides et plus précises que ChatGPT, pourtant élu roi de l'IA depuis plus de deux ans. C'est la première fois qu'un élève dépasse le maitre, et l'on a l'impression qu'il ne s'agit que des prémisses.

L'impact de 6 millions de dollars contre 600 milliards de dollars

L'affirmation de DeepSeek selon laquelle il aurait développé son modèle V3 pour seulement 6 millions de dollars en utilisant des puces NVIDIA H800 suscite pour le moins le débat. Ce chiffre, cependant, pourrait ne pas inclure tous les coûts associés aux modèles antérieurs ou à l'approvisionnement initial en puces. Peu importe, car NVIDIA a connu hier une baisse de sa capitalisation boursière de 600 milliards de dollars, attribuée aux inquiétudes des investisseurs concernant l'approche rentable de DeepSeek qui pourrait réduire les opportunités de croissance futures de NVIDIA.



Cette réaction pourrait être exagérée ; l'efficacité de DeepSeek pourrait au contraire accélérer le développement de l'IA, en profitant de la puissance de calcul de Nvidia. Plus efficace, la technologie chinoise pourrait ainsi progresser plus vite, et devenir l'inspiration d'OpenAI et consoeurs.

Avantages pour Apple

Reprendre le titre de société la plus valorisée au monde

Hier, Apple a vu ses actions grimper au milieu des turbulences du marché technologique suite à l'impact de DeepSeek, récupérant brièvement sa position de société la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière, en particulier après la chute significative des actions de NVIDIA. Un premier point positif pour Tim Cook et ses alliés.

La puissance des classements de l'App Store

Ensuite, la déflagration "DeepSeek", devenant la plus téléchargée sur l'App Store en quelques jours, souligne l'importance culturelle des classements d'Apple, offrant à la firme de Cupertino un levier précieux dans les débats juridiques et publics en cours sur la distribution d'applications. En effet, la compétitivité n'est en rien freiné par le modèle du géant américain.

Une approche IA différente

Contrairement à bon nombre de ses concurrents américains, Apple semble moins affecté par l'approche de DeepSeek en matière d'IA. L'accent mis par Apple sur le développement interne et le traitement de l'IA sur les appareils lui permet de bien se positionner pour naviguer dans cette nouvelle dynamique du marché, renforçant peut-être sa stratégie alors que d'autres remettent en question leurs lourds investissements. Bien qu'Apple Intelligence soit encore très limité, Apple a l'immense avantage de tout maitriser et de pouvoir inclure des fonctionnalités aux endroits clés du système.



Il est prématuré d'évaluer pleinement l'impact à long terme de DeepSeek sur le secteur de l'IA, mais il est clair que ce nouvel acteur bouleverse l'industrie. Pour Apple, même s'il peut y avoir des inquiétudes sous-jacentes, il y a des avantages immédiats en termes de positionnement sur le marché et de validation de sa stratégie d'IA.



Vous pouvez télécharger l'app gratuitement sur l'App Store :

