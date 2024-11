Mistral AI fait le plein de nouveautés dans son "Le Chat"

1 com

Mistral AI, la pépite française de l'intelligence artificielle, vient d'annoncer une série d'améliorations majeures pour son assistant conversationnel Le Chat. Cette mise à jour significative permet à l'entreprise de se positionner comme un concurrent sérieux face aux géants américains comme ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic. On l'oublie souvent, mais Mistral est sans doute la seule entreprise européenne capable de concurrence les grands noms de l'IA générative.

Des fonctionnalités premium désormais accessibles gratuitement

La principale nouveauté est l'intégration de la recherche web en temps réel. Comme SearchGPT, Le Chat peut maintenant effectuer des recherches sur internet pour fournir des réponses actualisées, au-delà de ses données d'entraînement. Un point important : l'IA cite systématiquement ses sources et permet d'y accéder facilement, à la manière de Perplexity.



L'autre ajout majeur est Canvas, un espace de création collaboratif permettant d'interagir avec les modèles d'IA de Mistral. Cette interface double-fenêtrée facilite la création de contenu, qu'il s'agisse de documents, présentations ou maquettes. Une fonctionnalité qui rappelle les Canvas de ChatGPT, mais proposée ici gratuitement en version bêta.



Grâce à un partenariat avec Black Forest Labs, Le Chat intègre également la génération d'images via le modèle Flux Pro, considéré comme l'un des plus performants du marché aux côtés de Midjourney. Un système d'Agents permet par ailleurs d'automatiser certaines tâches récurrentes avec des pré-prompts, à l'image des GPT personnalisés d'OpenAI.

Une IA multimodale plus puissante

Le Chat fait également un bond en avant technique avec l'intégration de Pixtral Large, un nouveau modèle multimodal de 124 milliards de paramètres. Capable de traiter jusqu'à 128 000 tokens et 30 images haute résolution simultanément, il permet d'analyser des documents complexes comme des PDF, des graphiques ou des tableaux.

La startup française met également l'accent sur les performances, avec une nouvelle méthode d'édition spéculative qui accélère significativement le traitement des requêtes. Une approche qui se veut pragmatique, comme le souligne l'entreprise qui affirme ne pas être "obnubilée par l'intelligence artificielle générale à tout prix" - une pique à peine voilée à l'encontre d'OpenAI.



Si vous n'avez jamais utilisé Mistral, le LLM vaut clairement le coup d'oeil. Essentiellement gratuit, français et performant, il n'a pas à rougir face aux grands du secteur. Mistral AI est facilement accessible après la création d'un compte sur chat.mistral.ai.



