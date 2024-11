Perplexity IA va ajouter de la publicité dans son moteur de recherche

Les moteurs de recherche basés sur l'IA continuent leur évolution, et cette fois-ci c'est Perplexity qui fait parler de lui. Le concurrent de SearchGPT et de Gemini annonce l'introduction de publicités sur sa plateforme, une décision qui marque un tournant dans sa stratégie de monétisation. Une initiative qui soulève des questions sur l'équilibre entre rentabilité et expérience utilisateur dans le monde de l'IA conversationnelle.

Une approche publicitaire différente des autres

Perplexity, le moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle, franchit une nouvelle étape dans son développement en introduisant des publicités sur sa plateforme. L'expérimentation débute cette semaine aux États-Unis avec un format original : des "questions de suivi sponsorisées" qui apparaîtront à côté des réponses générées par l'IA. Par exemple, une question comme "Comment utiliser LinkedIn pour améliorer ma recherche d'emploi ?" pourrait être sponsorisée par Indeed, l'un des premiers partenaires du programme aux côtés de Whole Foods et d'agences comme Universal McCann et PMG aux Etats-Unis.



Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de monétisation, alors que Perplexity traite actuellement environ 100 millions de requêtes par semaine. L'entreprise, qui serait en passe de lever 500 millions de dollars pour une valorisation de 9 milliards de dollars, ne disposait jusqu'à présent que d'une seule source de revenus : son service premium Perplexity Pro à 18 euros par mois. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette évolution pourrait rappeler l'introduction progressive de la publicité dans l'App Store d'Apple, qui a su trouver un équilibre entre monétisation et expérience utilisateur — bien qu'Apple n'en ait pas absolument besoin.

Entre controverses et innovation

Perplexity affirme que les réponses aux questions sponsorisées resteront générées par son IA, sans intervention des annonceurs, et que ces derniers n'auront pas accès aux données personnelles des utilisateurs. Cette approche se distingue de celle d'OpenAI, qui n'a pas intégré de publicités dans ChatGPT Search, mais se rapproche de Google qui expérimente les publicités dans son service AI Overviews.



La startup fait également face à des accusations de plagiat, notamment de la part de News Corp et du New York Times, ce qui pourrait freiner certains annonceurs. Une situation qui n'est pas sans rappeler les débats autour de l'utilisation des contenus protégés par les modèles d'IA d'Apple et d'autres géants de la tech. Les nouveaux acteurs de l'IA générative cherchent un modèle économique viable à l'heure où la publicité est de plus en plus décriée.



Apple, en ayant adopté un modèle (pour l'instant) gratuit et majoritairement on device a des arguments à faire valoir. Et si Cupertino lançait son propre moteur de recherche ? La question semble de plus en plus se poser.



Via

Télécharger l'app Perplexity