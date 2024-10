Perplexity AI débarque sur Mac le 15 octobre avec une app native

Le service de recherche par IA générative Perplexity arrive sur macOS avec une application native, après ChatGPT. Disponible sur le Mac App Store dès le 15 octobre, elle promet une intégration poussée pour révolutionner la recherche en ligne. Un abonnement est nécessaire pour profiter pleinement de ses capacités. Mais cela suffira-t-il face à l'offensive d'Apple et son Intelligence à venir ?

Une intégration poussée dans macOS

D'après les captures d'écran de la fiche de l'app, Perplexity s'intègrera de manière assez poussée dans macOS. Son interface rappelle les lanceurs type Alfred ou Raycast, permettant un accès rapide au service en dehors du navigateur. Il sera possible d'enchaîner les questions pour affiner les résultats, un peu à la manière d'une conversation naturelle. Il faudra voir dans quelle mesure l'app macOS est une valeur ajoutée par rapport à la version web disponible depuis très longtemps maintenant.

Perplexity se distingue par sa capacité à fournir des réponses précises et à bien résumer le contenu web, en laissant même le choix des sources à l'utilisateur. L'app Mac offrira des fonctionnalités comme la recherche pro par voix ou texte, le suivi de conversations, le tracking des sources et l'historique.

Application gratuite mais abonnement conseillé

Si le téléchargement de l'app Perplexity sera gratuit, des achats intégrés seront proposés, sans doute pour Perplexity Pro à 18€/mois. Ce dernier débloque des fonctionnalités avancées sur le service web et l'app, notamment l'accès à des modèles de langage plus avancés.

L'app nécessitera macOS 13 minimum et sera traduite en français dès le lancement. Les utilisateurs peuvent d'ores et déjà la pré-commander sur le Mac App Store et activer les notifications pour être alertés de sa sortie le 15 octobre. Une version iOS est également disponible depuis un moment sur l'App Store.

La riposte d'Apple se prépare

Reste à voir si cette arrivée des IA génératives sous forme d'apps natives sera suffisante pour contrer l'offensive d'Apple dans ce domaine. La firme prépare activement son Apple Intelligence qui sera sans nul doute profondément intégré dans l'écosystème. Les acteurs tiers auront du mal à rivaliser sur ce terrain.

Néanmoins, Perplexity sera disponible bien plus largement et rapidement qu'Apple Intelligence, y compris en France. Les "power users" apprécieront sans doute de pouvoir accéder à ce nouveau type de recherche directement depuis leur Mac, sans passer par un navigateur. La bataille de l'IA sur macOS ne fait que commencer, mais Apple garde un avantage certain sur le long terme grâce à son contrôle de la plateforme.

Télécharger l'app Perplexity: Ask Anything