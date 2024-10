Office 2024 débarque sur Mac : les principales nouveautés à retenir

Microsoft vient d'annoncer la sortie d'Office 2024, la nouvelle version standalone de sa suite bureautique pour Mac et PC. Disponible dès maintenant, Office 2024 offre une alternative intéressante pour ceux qui préfèrent un achat unique plutôt qu'un abonnement Microsoft 365 et sa version web. Voyons ensemble les principales nouveautés apportées par cette version, en particulier pour les utilisateurs Mac.

De petites nouveautés bienvenues

Office 2024 apporte plusieurs améliorations notables sur Mac selon Microsoft. Excel bénéficie notamment de performances accrues, en particulier lorsque vous travaillez avec plusieurs classeurs ouverts simultanément.

Côté Outlook, il est maintenant possible de personnaliser les gestes de balayage conçus pour améliorer la gestion des emails et le travail avec le Magic Trackpad et la Magic Mouse. Des petits plus bien pratiques au quotidien.

PowerPoint n'est pas en reste avec l'arrivée de nouvelles fonctions comme "Cameo" qui permet d'intégrer un flux de caméra en direct directement dans vos diapositives. Ou encore le "Studio d'enregistrement" pour capturer la narration, les animations, les transitions et l'écriture manuscrite.

Sur Word et PowerPoint, il est désormais possible d'aimer et de réagir aux commentaires dans les documents collaboratifs. Une façon plus interactive de travailler à plusieurs.



En revanche, pas de mention de Copilot qui semble définitivement réservé aux utilisateurs Windows et web dans Office 365. Les utilisateurs Mac devront donc attendre l'arrivée d'Apple Intelligence pour bénéficier d'un peu d'IA dans les applications bureautiques.

Autres améliorations : accessibilité, prise en charge ODF 1.4...

Parmi les autres nouveautés d'Office 2024 sur Mac, on peut citer :

La prise en charge de la version 1.4 du format OpenDocument (ODF) sur Word, Excel et PowerPoint. Pour une meilleure compatibilité.

Un nouveau thème Office par défaut plus moderne et cohérent entre les applications.

Des outils d'accessibilité enrichis pour rendre vos documents automatiquement plus inclusifs

Office 2024 est compatible avec macOS Ventura, Sonoma et Sequoia. La suite nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet pour l'installation et l'activation. Deux éditions sont proposées : Office Famille 2024 à 149€ avec Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Et Office Famille & Petite Entreprise 2024 à 249€ qui ajoute Outlook et les droits d'utilisation commerciale.

Si Microsoft 365 reste le choix recommandé pour profiter des dernières fonctionnalités en continu, Office 2024 offre une solide alternative standalone pour les utilisateurs Mac attachés à un modèle de licence traditionnel. De quoi satisfaire tous les profils, du particulier à l'entreprise.



Allez-vous abandonner la suite iWork gratuite (Pages, Keynote et Numbers) au profit d'Office 2024 sur votre Mac ?

