L'IA Claude d'Anthropic débarque sur Mac avec une app dédiée

La semaine des annonces IA sur Mac se poursuit, et pas uniquement chez Apple. Après la mise à jour macOS Sequoia avec les premières fonctionnalités Apple Intelligence et les nouveaux Mac M4 taillés pour l'IA, c'est au tour de Claude, le modèle d'IA d'Anthropic, de débarquer sur Mac avec une application dédiée.

Claude sur Mac et Windows

Déjà disponible sur iOS, Claude profite désormais d'une app native pour macOS, mais aussi pour Windows. Que vous ayez un compte gratuit ou payant, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur le site web d'Anthropic.

L'application, encore en bêta, donne un accès direct à Claude et à son dernier modèle phare Claude 3.5 Sonnet. De quoi profiter des capacités de l'IA directement dans votre environnement de travail, sans passer par un navigateur. Claude 3.5 Sonnet est aujourd'hui le modèle d'IA générative le plus avancé avec GPT4-o, et il vaut vraiment le coup de l'essayer.

Dictée vocale sur mobile

En parallèle, Anthropic a aussi ajouté une fonction de dictée vocale à Claude sur iOS, Android et iPadOS. Les utilisateurs peuvent enregistrer un message de 10 minutes maximum pour que l'IA le transcrive et y réponde. À noter que cette fonctionnalité n'est pas encore intégrée aux nouvelles apps de bureau.

Avec ces ajouts, Anthropic continue d'étoffer son offre pour rendre Claude toujours plus compétitif face à des rivaux comme ChatGPT. La startup, qui lève actuellement des milliards de dollars, mise gros sur son IA pour se faire une place sur le marché. L'arrivée d'une app Mac est un pas de plus dans cette direction.