Le pare-feu Little Snitch 6 débarque sur macOS Sonoma

Litte Snitch 6 est enfin disponible sur le site de Objective Development, la société autrichienne derrière cet excellent utilitaire. Une version majeure qui vise à être compatible avec macOS 14 Sonoma, trois ans après la version 5. On retrouve plusieurs nouveautés marquantes dont le chiffrement DNS pour améliorer la confidentialité, le centre de contrôle, le support des simulateurs dans Xcode ou encore une nouvelle interface.



Cet outil très utilisé par de nombreux utilisateurs avancés sur Mac permet de vérifier les requêtes sortantes sur un Mac, agissant comme un sniffeur et un bloqueur, le cas échéant.

Les nouveautés de Little Snitch 6

Comparable à un pare-feu, cet utilitaire de surveillance du réseau sur Mac vous alerte à chaque nouvelle connexion sortante, vous permettant de décider d'autoriser ou de la refuser. Bien évidemment, l'application va plus loin avec des règles personnalisées, des rapports et plus encore.



Avec la version 6, Little Snitch ajoute le chiffrement DNS, un accès plus facile aux listes de blocage, un graphique interactif du trafic redessiné, un nouveau centre de contrôle dans la barre de menu, des options de regroupement hiérarchique dans la liste des connexions, des notifications sonores, un support d'Xcode (enfin !) et une interface utilisateur largement remaniée. Ce dernier point était très attendue, l'application commençant à mal vieillir.

Voici toutes les nouveautés de Little Snitch 6 :

Chiffrement DNS : Laissez Little Snitch crypter vos requêtes de noms de serveurs pour protéger vos activités en ligne des regards indiscrets.

: Laissez Little Snitch crypter vos requêtes de noms de serveurs pour protéger vos activités en ligne des regards indiscrets. Listes de blocage intégrées : Sélectionnez sans effort à partir d'une liste de listes de blocage. Installez-les d'un simple clic pour ajouter une couche supplémentaire de protection contre les connexions indésirables.

: Sélectionnez sans effort à partir d'une liste de listes de blocage. Installez-les d'un simple clic pour ajouter une couche supplémentaire de protection contre les connexions indésirables. Centre de contrôle dans la barre de menu : Accédez rapidement aux informations essentielles sur le réseau, aux graphiques d'activité récente et aux connexions récemment bloquées, directement à partir de la barre de menus.

: Accédez rapidement aux informations essentielles sur le réseau, aux graphiques d'activité récente et aux connexions récemment bloquées, directement à partir de la barre de menus. Graphique de trafic interactif : Profitez d'un graphique de trafic en temps réel redessiné et intuitif pour une visualisation et une analyse plus claires de l'activité du réseau.

: Profitez d'un graphique de trafic en temps réel redessiné et intuitif pour une visualisation et une analyse plus claires de l'activité du réseau. Groupement hiérarchique des connexions : Regroupez les connexions par application, domaine, serveur ou pays pour mieux comprendre le trafic réseau.

: Regroupez les connexions par application, domaine, serveur ou pays pour mieux comprendre le trafic réseau. Recherche avancée et filtres : Localisez rapidement des connexions ou des règles de pare-feu spécifiques grâce à des fonctions de recherche améliorées.

: Localisez rapidement des connexions ou des règles de pare-feu spécifiques grâce à des fonctions de recherche améliorées. Statistiques d'utilisation : Suivez et optimisez vos règles de pare-feu en fonction de la fréquence d'utilisation.

: Suivez et optimisez vos règles de pare-feu en fonction de la fréquence d'utilisation. Notifications sonores : Restez informé des activités du réseau grâce à des notifications sonores personnalisables, simplement en écoutant. Rendez les connexions non seulement visibles mais aussi audibles !

: Restez informé des activités du réseau grâce à des notifications sonores personnalisables, simplement en écoutant. Rendez les connexions non seulement visibles mais aussi audibles ! Groupes de règles : Organisez les règles de pare-feu par thème afin d'activer ou de désactiver ensemble les règles connexes.

: Organisez les règles de pare-feu par thème afin d'activer ou de désactiver ensemble les règles connexes. Prise en charge améliorée des applications Web : Contrôlez mieux et plus précisément les connexions externes initiées par les sites web.

: Contrôlez mieux et plus précisément les connexions externes initiées par les sites web. Règles de pare-feu améliorées : Utilisation d'identifiants de signature de code cryptographique pour une meilleure identification des processus, résistant au renommage ou au déplacement d'applications.

: Utilisation d'identifiants de signature de code cryptographique pour une meilleure identification des processus, résistant au renommage ou au déplacement d'applications. Configuration simplifiée : Création automatique de règles pour les applications installées afin de simplifier la configuration initiale.

: Création automatique de règles pour les applications installées afin de simplifier la configuration initiale. Prise en charge améliorée du simulateur Xcode : Profitez d'expériences de développement plus fluides grâce à une gestion améliorée des processus dans l'application Simulateur de Xcode. Ce dernier point était demandé de longue date par les développeurs.

Little Snitch 6 prend en charge macOS Sonoma et est disponible sur le site du studio Objective Development au prix de 59 € par licence. Les utilisateurs existants peuvent effectuer une mise à niveau à un prix réduit à partir de 39 €.



Les licences achetées après le 1er janvier 2024 sont déjà valables pour Little Snitch 6 sans frais supplémentaires. Un mode démo gratuit est également inclus, qui offre des fonctions complètes. À vos téléchargements.