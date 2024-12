Décorez macOS avec des guirlandes grâce à l'app Festivitas

Un nouvel utilitaire Mac inutile, et donc totalement indispensable ! Dans un esprit de fête, le développeur Simon Støvring a lancé Festivitas, une application macOS conçue pour insuffler à votre ordinateur pommé la joie de la période de Noël.

Festivitas ajoute des lampions de type guirlandes de guinguette au dock et à la barre de menus du Mac. La taille de la lumière, la distance et l’épaisseur du câble peuvent être personnalisées, tout comme les couleurs et la séquence de changement de lumière. Un gadget qui devrait trouver preneur.

Principales caractéristiques de l'app :

Voici une petite vidéo :

✨ Introducing Festivitas for macOS! 🎄



Deck your dock and menu bar with endlessly customizable festive lights. Add a touch of holiday magic to your Mac ✨💻



It's the perfect way to get into the holiday spirit!



You'll find the download link in the replies 👇 pic.twitter.com/uESAsqKKtI