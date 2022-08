La nouvelle icône de batterie d'iOS 16 est disponible sur macOS grâce à un développeur

Nous présentons régulièrement des fonds d'écran à installer sur vos appareils Apple, mais certains en veulent plus et aiment concrétiser les idées qu'ils ont en tête. C'est ce que propose...

En ce jour de keynote voici, rien que pour vous, 6 fonds d'écran fluides et colorés pour tous les iPhone, iPod et iPad. Vous trouverez d'abord les wallpapers pour smartphones puis ceux pour...

Comme vous avez pu le voir précédemment, Safari continue d’être parmi les navigateurs les plus utilisés dans le monde, on a même aperçu dans une récente étude que le milliard...

Si Apple ne l'a pas évoqué ouvertement, son logiciel Xcode 14 est indispensable pour prendre en main les nouveaux SDK pour iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13. La version Xcode 14...

Pour ceux qui ont toujours un MacBook avec la Touch Bar, l'app vous offre également une visibilité rapide de l'autonomie de vos produits Apple en temps réel... dans la Touch Bar ! En plus de sa simplicité d'utilisation, le développeur a travaillé sur une app à l'aspect épuré qui ne met en avant que les informations essentielles. L'application "Batteries" coûte 10,63€ , elle propose tout de même un essai de 14 jours pour vérifier si elle correspond vraiment à vos besoins. À noter que la transaction ne pourra pas se faire via le système de paiement du Mac App Store, car le développeur a privilégié une distribution exclusivement sur son site internet, ce qui évite de donner la fameuse commission à Apple !

C'est ce qui s'appelle être réactif ... Quelques jours après le retour du pourcentage de la batterie sur la bêta d'iOS 16, le développeur Rony Fadel a mis à jour son application "Batteries" disponible sur macOS. En effet, il est maintenant proposé une option permettant d'afficher le pourcentage de la batterie directement dans l'icône dédiée en haut à droite de l'écran du Mac. Si vous ne connaissez pas l'application "Batteries" sur macOS, il s'agit d'une app qui vous donne l'accès à la charge restante sur votre Mac, mais aussi tous les autres produits Apple qui sont reliés à votre compte iCloud . Vous pouvez facilement voir le pourcentage de batterie de votre MacBook Pro, votre iPhone, votre iPad, votre Apple Watch, vos AirPods... L'application prend même en charge les accessoires de Mac comme la Magic Mouse et le Magic Keyboard.

Dans la dernière bêta d'iOS 16, Apple a réintroduit le pourcentage de batterie, un détail qui avait disparu dès l'iPhone X à cause de l'encoche qui avait provoqué un espace limité en haut de l'écran. Cette initiative de la part d'Apple a bien évidemment été applaudie par les clients qui commençaient à être fatigués de toujours devoir aller dans le centre de notification pour voir leur pourcentage de batterie. Face à l'engouement de cette nouveauté sur les réseaux sociaux, un développeur d'applications macOS a eu une idée...

