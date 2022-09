Safari 16 est disponible sur macOS, découvrez toutes les nouveautés !

Face à une concurrence toujours plus agressive dans le secteur des navigateurs internet sur Mac, Apple n'a pas d'autres choix que de muscler régulièrement les performances, mais aussi les fonctionnalités de son navigateur Safari. À l'occasion de la sortie des nouvelles mises à jour majeures d'iOS, de tvOS et de watchOS, Apple fournit également (par la même occasion) la grande upgrade de Safari !

Safari 16, quelles sont les nouveautés ?

Dès maintenant, les utilisateurs de Mac peuvent profiter d'une nouvelle mise à jour pour Safari, la firme de Cupertino propose plusieurs nouveautés visant à améliorer l'expérience utilisateur et à rendre son navigateur plus compétitif face à des géants comme Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox.

Dans le lot des nouveautés que vous pouvez apercevoir dans la liste ci-dessous, on retrouve des changements basiques et d'autres qui étaient vivement attendus par la communauté.

Les nouveautés

Les développeurs d'Apple ont longuement travaillé sur cette mise à jour de Safari, on retrouve quelques nouveautés qui feront toute la différence sur votre utilisation de Safari :

Les pages de démarrage des groupes d’onglets vous offrent la possibilité d’ajouter des images en fond d’écran ainsi que des pages favorites à chaque groupe d’onglet

Les onglets qui se situent dans la barre latérale vous mettent en avant vos onglets ouverts sous forme de liste

Les onglets épinglés des groupes d’onglets vous permettent d’épingler les sites web fréquemment visités pour chaque groupe d’onglets

Les réglages que vous avez définis pour certains sites web sont désormais synchronisés sur tous vos appareils (qui sont enregistrés sur le même compte iCloud)

La modification des mots de passe robustes vous permet d’ajuster ces derniers afin qu’ils correspondent aux exigences des sites web en matière de mots de passe

Ces dernières semaines, des failles dans Safari avaient fait beaucoup de bruit sur les forums d'entraides. Celles-ci pouvaient usurper l'interface utilisateur, exécuter du code arbitraire et même... traquer les utilisateurs à leur insu via des extensions de Safari ! Elles ont fait le bonheur des hackers pendant plusieurs semaines, mais c'est désormais de l'histoire ancienne grâce à Safari 16.

Comment télécharger Safari 16 ?

Pour obtenir Safari 16 sur votre Mac, il vous suffit d'installer la dernière mise à jour de macOS. Pour rappel, Apple propose depuis 19h00 la nouvelle version macOS Monterey 12.6, elle fournit des correctifs de sécurité, mais aussi l'accès à Safari 16.

Pour télécharger cette mise à jour, rien de plus simple :

Rendez-vous dans le menu de la pomme (en haut à gauche de l'écran de votre Mac)

Allez dans Préférences système

Puis dans Mise à jour de logiciels

Dès que la mise à jour est installée, vous pourrez vérifier si la nouvelle version de Safari a suivi. Pour cela, il faudra regarder dans l'onglet Safari (en haut à gauche de votre Mac) pendant l'exécution du navigateur, puis dans "À propos de Safari".