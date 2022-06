Safari : traduction du texte dans les images, notifications... sur iOS 16 et macOS 13

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir



Comme vous avez pu le voir précédemment, Safari continue être parmi les navigateurs les plus utilisés dans le monde, on a même aperçu dans une récente étude que le milliard d'utilisateurs a été dépassé. Si cette tendance est positive, elle doit s'alimenter par des nouveautés régulières afin d'attirer, mais aussi de conserver les utilisateurs. Dès l'automne, Apple va ajouter des nouveautés époustouflantes, on vous explique tout !

Les nouveautés à venir sur Safari

Vous êtes un fidèle de Google Chrome ou Mozilla Firefox, Safari est pour vous un navigateur complètement démodé et comparable à l'expérience Microsoft Edge ?

Rassurez-vous, les choses vont bientôt changer. Apple vient de dévoiler l'arrivée prochaine d'une mise à jour majeure pour son navigateur Safari, avec plusieurs nouveautés qui vont débarquer avec iOS 16 et macOS 13 :

La capacité de traduire des images présente sur des sites web : jusqu'à aujourd'hui, Safari pouvait traduire une page web, mais uniquement le texte de celle-ci. Désormais, avec la prochaine version de Safari, les utilisateurs pourront traduire un texte présent dans une image grâce à la fonctionnalité Live Text.

: jusqu'à aujourd'hui, Safari pouvait traduire une page web, mais uniquement le texte de celle-ci. Désormais, avec la prochaine version de Safari, les utilisateurs pourront traduire un texte présent dans une image grâce à la fonctionnalité Live Text. Prise en charge des notifications de site web : vous adorez iPhoneSoft, mais vous n'avez pas envie de télécharger notre application ? Vous allez bientôt pouvoir recevoir nos notifications par le biais de Safari. Le navigateur d'Apple sur iOS va se positionner comme un intermédiaire, entre vous et le site internet. Résultat, vous recevrez des notifications iPhoneSoft sous l'étiquette Safari. Cliquez dessus et vous serez immédiatement redirigé vers la page de l'article.

Synchronisation des extensions : dans la prochaine version de Safari, vous retrouverez une continuité en ce qui concerne les extensions. Apple annonce une synchronisation automatique des extensions entre iOS 16, iPadOS 16 et macOS 13 Ventura. L'objectif ici est de proposer une expérience unique, comme c'est déjà le cas pour les onglets.

: dans la prochaine version de Safari, vous retrouverez une continuité en ce qui concerne les extensions. Apple annonce une synchronisation automatique des extensions entre iOS 16, iPadOS 16 et macOS 13 Ventura. L'objectif ici est de proposer une expérience unique, comme c'est déjà le cas pour les onglets. Les groupes d'onglets partagés : vous avez envie d'acheter un nouveau vélo et vous avez vu plusieurs références sur divers sites internet ? Crée un groupe d'onglets avec tous les liens puis envoyez-le à un proche. Il recevra votre groupe d'onglets et vous aidera à choisir le vélo qui lui paraît être le meilleur.

La petite touche en plus, c'est qu'il sera possible qu'un tiers édite un groupe d'onglets pour en ajouter ou en supprimer.

: vous avez envie d'acheter un nouveau vélo et vous avez vu plusieurs références sur divers sites internet ? Crée un groupe d'onglets avec tous les liens puis envoyez-le à un proche. Il recevra votre groupe d'onglets et vous aidera à choisir le vélo qui lui paraît être le meilleur. La petite touche en plus, c'est qu'il sera possible qu'un tiers édite un groupe d'onglets pour en ajouter ou en supprimer. Prise en compte des exigences sur le mot de passe : certains sites vous demandent un caractère spécial, une majuscule ou un chiffre dans votre mot de passe. Cependant, tous les sites n'ont pas la même politique, certains n'y accordent aucune importance. La prochaine version de Safari va prendre en compte les obligations spécifiques du site, le navigateur sera capable de vous suggérer un mot de passe en homogénéité avec l'exigence imposée par le site.

La future mise à jour de Safari qui sortira dès cet automne embarquera plein d'autres nouveautés qui vous rendront la vie plus simple au quotidien, on pense par exemple à une synchronisation inter-appareils pour les paramètres des sites web, la création des pages de démarrage dédiées pour les groupes d'onglets...