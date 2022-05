Safari : plus d'un milliard d'utilisateurs, mais le navigateur reste loin derrière Chrome

Ces dernières années, Safari a été critiqué à de multiples reprises à cause de son manque d'innovation et des performances parfois inférieures à celles de Google Chrome. Toutefois, le navigateur internet d'Apple se défend bien en partie grâce à sa préinstallation sur les appareils de l'écosystème pommé.

Safari dépasse le milliard d'utilisateurs

Qui a dit que Safari était en souffrance face à la concurrence ?

Selon une étude d'AtlasVPN, le célèbre navigateur internet vient de dépasser la barre du milliard d'utilisateurs réguliers, ce qui le propulse à la seconde place des navigateurs les plus utilisés dans le monde. Safari affiche (d’après les dernières données de l'étude) un total de 1 006 232 879 utilisateurs, ce qui représente tout de même 19,6% des internautes dans le monde qui utilisent Safari.



Sans surprise, Google mène la danse et conserve sa première place, le navigateur internet numéro 1 depuis plus de 10 ans enregistre 3,3 milliards d'utilisateurs, un chiffre en constante évolution. À noter que le navigateur de Google se débrouille à merveille, car contrairement à Safari et Microsoft Edge, il ne bénéficie pas d'une préinstallation sur les smartphones, tablettes ou ordinateur, c'est à l'utilisateur d'aller télécharger lui-même Chrome.

En troisième position, on retrouve Edge, le navigateur de Microsoft affiche une belle performance et passe devant Mozilla Firefox, une prouesse qui a été difficile, mais qui peut s'expliquer par le fait que Edge est mis par défaut dans Windows 11 et qu'il est plus difficile de réaliser la modification de son navigateur favori.



Firefox se trouve en quatrième position avec 179 millions d'utilisateurs, le navigateur maintient le cap essentiellement grâce à ses promesses envers la protection de votre vie privée. Firefox propose par exemple en mode privé : la sécurité contre le suivi, le blocage systématique des fenêtres pop-up ou encore une protection efficace contre le phishing. Pour faire simple, Firefox joue sur le même terrain qu'Apple avec Safari.

Pour apporter des statistiques avec autant de précision, AtlasVPN explique que :

Les statistiques sont basées sur le pourcentage de part de marché du navigateur GlobalStats, qui a ensuite été converti en chiffres à l'aide de la mesure de l'utilisateur Internet Internet World Stats pour récupérer les chiffres exacts.

