Chrome 139 : fin du support pour macOS 11 Big Sur en juillet

La fin d'une époque pour les Mac anciens : Chrome 139 laisse tomber Big Sur. Google a officialisé l'abandon du support de macOS 11 avec sa prochaine version du navigateur, prévue pour fin juillet.

Chrome 139 : la rupture avec macOS Big Sur

Dès le 30 juillet, Chrome 139 marquera un tournant pour les utilisateurs de Mac sous macOS 11. Google suit la politique d'Apple : puisque Cupertino a cessé de maintenir Big Sur en novembre 2023, l'éditeur de Mountain View fait de même. La version 138 sera donc la dernière à supporter ce système d'exploitation.

Les machines concernées pourront continuer à utiliser Chrome, mais se contenteront d'une barre d'avertissement et ne recevront plus aucune mise à jour. Pour les nouvelles installations, macOS 12 minimum sera exigé. Cette approche pose un défi de sécurité notable, car ces versions figées ne bénéficieront plus des correctifs critiques.

Quelles alternatives pour les Mac vintage ?

Cette course à l'obsolescence programmée touche principalement les iMac 21,5 et 27 pouces de 2014, les MacBook Air et Pro Retina de 2013-2014, ainsi que le Mac mini de 2014 qui restent bloqués sur macOS Big Sur.

Firefox pourrait devenir l'option la plus pérenne pour ces utilisateurs, tandis que Safari reste disponible mais sans correctifs. L'écosystème Comme d'habitude, l'innovation constante s'accompagne d'un abandon progressif des générations précédentes.



