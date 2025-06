Chrome v138.7204.13 ne supporte plus l'iPhone X, l'iPhone 8, l'iPad 5 et les premiers iPad Pro

1 com

La prochaine version de Chrome, actuellement en phase bêta, ne prendra plus en charge les appareils fonctionnant sous iOS 16, mettant ainsi fin à la compatibilité avec les iPhone X et iPhone 8. Apple a cessé de supporter ces modèles avec iOS 17, requis par la nouvelle version de Chrome. De même, Chrome v138.7204.13 nécessitera iPadOS 17, abandonnant ainsi le support pour l'iPad 5, l'iPad Pro (9,7 pouces) et l'iPad Pro 12,9 pouces (1re génération).

Google Chrome va s'améliorer

La version bêta, disponible via TestFlight, inclut des fonctionnalités telles que les groupes d'onglets sur iPad, la synchronisation du gestionnaire de mots de passe Google pour iPhone et iPad, ainsi que des améliorations de stabilité et de performance. Tout cela nécessite apparemment d'abandonner iOS 16, ce qui est assez surprenant étant donné la popularité de Chrome. Se priver de quelques millions de clients est un privilège que seules des sociétés comme Google peuvent se permettre.

La firme de Mountain View n'a pas encore annoncé de date de sortie pour cette mise à jour, mais nous vous invitons à étudier les alternatives. En premier lieu, Safari, plus axé sur la confidentialité et mieux intégré à l'écosystème d'Apple. Ensuite, nos favoris sont Brave et Opera, tous deux protégeant votre vie privée en ajoutant des fonctionnalités intéressantes, dont une partie propulsée par l'IA.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome