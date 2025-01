Le navigateur Opera s'offre des widgets personnalisables sur iOS

Il y a deux ans, la société norvégienne Opera a rejoint la tendance de l'IA en lançant Aria, son assistant intelligent intégré au navigateur développé avec l'aide des créateurs de ChatGPT, disponible sur les appareils Android et iOS. Opera a depuis continué à étendre son ensemble de fonctionnalités sur mobile. Cette fois, il s'agit de widgets capables d'effectuer quelques basses besognes à votre place.

Les nouveautés d'Opera mobile

La nouvelle version 5.3 d'Opera sur App Store prend désormais en charge les widgets d'écran d'accueil personnalisables, offrant un accès rapide aux fonctions de recherche, aux onglets et à Aria lui-même. De plus, Opera mobile permet l'utilisation d'Aria sans avoir besoin de se connecter.

Aria

Aria met à votre disposition plusieurs fonctionnalités pilotées par l'IA, accessibles même en déplacement sans connexion. Les principales fonctionnalités incluent :

Saisie vocale : vous permet de poser des questions en mains libres.

Génération d'images : utilise le modèle Imagen 3 Fast de Google pour créer des images, limitées à 5 par jour pour les utilisateurs non connectés, ou 30 pour les utilisateurs enregistrés.

Compréhension d'image : similaire à Google Lens, cette fonctionnalité peut analyser des photos pour résoudre des problèmes ou écrire du code en fonction du contenu de l'image.

Autres utilitaires : résumer le contenu Web, générer du texte et répondre à diverses requêtes.

Pour profiter d'Aria sans compte, effectuez une mise à jour vers la dernière version d'Opera pour iOS. Toutes les fonctionnalités sont accessibles, bien que certaines, comme la génération d'images, nécessitent un compte.

Widgets

La mise à jour introduit donc aussi des widgets d'écran d'accueil entièrement personnalisables pour les utilisateurs d'iPhone. En appuyant longuement sur l'icône Opera, vous pouvez configurer des widgets qui agissent comme des raccourcis en un clic pour rechercher, Aria, de nouveaux onglets ou le mode privé. Cet appui long offre également un accès rapide à des options de menu supplémentaires telles que l'ouverture de nouveaux onglets ou l'interaction directe avec Aria. Rappelons que les widgets ont été introduits avec iOS 14 par Apple, autant dire qu'Opera a pris son temps. On espère d'ailleurs voir prochainement les widgets pour l'écran verrouillé, disponibles depuis iOS 16.

Un navigateur en vogue

Le navigateur iOS d'Opera a connu une croissance significative, notamment au sein de l'Union européenne, grâce aux changements réglementaires qui ont ouvert l'écosystème d'Apple, permettant de définir un navigateur par défaut. Cette croissance est également alimentée par les utilisateurs iOS à la recherche de fonctionnalités d'IA, qui ne sont pas encore disponibles avec Apple Intelligence en raison de problèmes réglementaires dans l'UE, même sur les derniers modèles d'iPhone comme l'iPhone 16 ou l'iPhone 15 Pro. Apple lancera son IA qu'en avril 2025 en France et ailleurs.



Opera remercie ses utilisateurs sur iOS via son blog :

Des mises à jour innovantes et axées sur l’utilisateur comme celles-ci ont récemment stimulé Opera pour iOS vers une croissance significative. Entre septembre et novembre 2024, notre navigateur phare pour iPhone a enregistré une augmentation de 33 % du nombre de nouveaux utilisateurs dans l’Union européenne et de 31 % dans le monde entier ! Nous vous remercions donc – vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à proposer de nouvelles fonctionnalités passionnantes alors que nous cherchons à créer la meilleure expérience de navigation possible.

Rapide et axé sur la confidentialité, Opera offre une navigation fluide et sans distraction grâce à une technologie de pointe et un VPN intégré gratuit.

Qui n'a jamais encore testé un autre navigateur sur iPhone que Safari ?

Télécharger l'app gratuite Opera