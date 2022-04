Opera lance son navigateur Crypto Browser pour le Web3 sur mobile

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

La société Opera a annoncé aujourd'hui qu'elle lançait sa nouvelle application Crypto Browser sur iOS. Le navigateur, qui est déjà disponible pour Mac, Windows et Android, offre un accès "convivial" aux services Web3 et dispose même d'un portefeuille de crypto-monnaie intégré. Encore une fois, Opera lance une nouvelle génération de service avant ses concurrents.

Opera Crypto Browser est dédié au Web3

Comme le souligne Opera, la norme Web3 - qui consiste en une nouvelle itération du web basée sur la technologie blockchain - s'est considérablement développée ces dernières années. Cela a conduit l'entreprise à investir dans un navigateur web dédié à ce nouveau monde en ligne, d'autant plus que de plus en plus d'utilisateurs réguliers s'intéressent aux crypto-monnaies et autres plateformes décentralisées.



Jorgen Arnesen, EVP Mobile chez Opera, a déclaré dans un communiqué :

L'intérêt pour Web3 ne cesse de croître. Le projet Opera Crypto Browser a été conçu pour simplifier l'expérience utilisateur de Web3, qui a souvent été déconcertante pour les utilisateurs ordinaires. Opera est convaincu que Web3 doit être facile à utiliser afin d'atteindre son plein potentiel et une adoption massive.

La version iOS de Crypto Browser apporte les fonctionnalités que ses utilisateurs de bureau et Android connaissent déjà. Elle comprend un portefeuille de crypto-monnaies prenant en charge les écosystèmes Ethereum, Polygon et Celo, et d'autres intégrations de blockchain sont prévues. Le navigateur permet également aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de transférer des jetons de blockchain, ainsi que d'accéder directement aux NFT basés sur Web3.



Opera Crypto Browser est également doté d'une protection contre le minage de crypto-monnaies, de sorte qu'il bloque les scripts de "cryptojacking" qui pourraient compromettre les performances de votre iPhone ou iPad lorsque vous naviguez sur le Web. Le reste est fidèle à Opera avec une navigation rapide, sécurisée et personnalisable.



Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement Opera's Crypto Browser sur l'App Store. Il nécessite un appareil fonctionnant sous iOS 13 ou une version ultérieure. Sur le Play Store, il faudra Android 7.1 minimum.

