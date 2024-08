Arc Search se base sur l'IA pour réimaginer le navigateur mobile

The Browser Company vient de lancer officiellement son application iPhone appelée Arc Search, en pleine tempête App Store due à la loi européenne DMA. L'objectif de ce nouveau navigateur est clair : réimaginer l'expérience de la recherche en ligne en utilisant l'expérience artificielle pour présenter les résultats du web dans une présentation ergonomique que jamais.

Découvrez l'application Arc Search

Arc Search est l'expérience de navigation mobile moderne, rapide et basée sur l'IA que vous attendiez.

L'application fait suite à Arc Browser pour Mac, une sorte de chatbot IA tourné vers la recherche Internet, avec une interface minimaliste qui construit rapidement des pages web à la volée sur la base de votre requête de recherche (et des résultats trouvés).

a little Sunday surprise for you...



meet @browsercompany's 2nd product:



🔍Arc Search🔎



it's a default browser for your iPhone

...that BROWSES FOR YOU



the origin story is a bit unusual so I wanted to give you the full backstory: pic.twitter.com/pkVQJYN0QQ — Josh Miller (@joshm) January 28, 2024

Au départ, Arc Search propose sur une barre de recherche et un clavier, et sa principale fonction alimentée par l'IA. Dès que vous posez une question, la fonctionnalité "Browse for me" lit au moins six sites web et renvoie des informations clés dans une page web soigneusement présentée.



C'est assez criant lorsque vous cherchez comment faire quelque chose. Que ce soit pour faire sa pizza, changer un pneu de voiture ou configurer son iPhone, Arc Search crée une page avec des sections comprenant les étapes à suivre pour parvenir à vos fins. Si vous ne savez pas forcément d'où proviennent les informations, Arc Search dispose d'une section "Approfondir" en bas de page pour que les utilisateurs puissent vérifier si les informations qui leur sont fournies sont crédibles.



Par défaut, Arc Search s'appuie sur les modèles de langues étendues de chatGPT d'OpenAI (et d'autres LLM). Au besoin, les utilisateurs peuvent choisir d'effectuer des recherches avec des services plus traditionnels tels que Google, Bing, DuckDuckGo et Ecosia.



En outre, il existe un mode de lecture qui permet de nettoyer les sites web de tout ce qui est superflu, ainsi que la possibilité de mettre des pages en favoris. Mieux, le navigateur se charge d'archiver les onglets ouverts qui n'ont pas été consultés depuis un moment.

Pour les plus exigeants, sachez qu'Arc Search bloque automatiquement les bannières GDPR et les publicités/traceurs. C'est bien, mais cela tue peu à peu Internet, les sites financés par la publicité comme le notre sont de plus en plus pénalisés.



Vous en pensez quoi de ce nouveau navigateur ?

