Apple a préservé l’iPad de la DMA (màj : ou pas) !

Jeudi, à la surprise générale, Apple a annoncé plusieurs changements historiques pour l'App Store et l'iPhone en général, mais uniquement dans l'Union européenne à cause de la mise en place de la loi DMA. Les plus notables étant la prise en charge des magasins d'applications alternatifs et les systèmes de paiements tiers. Oui mais, tout cela ne concerne pas forcément l'iPad.



: finalement, Apple a du céder pour ouvrir iPadOS aussi.

Apple joue sur les mots

Si une partie des évolutions du règlement d'Apple concernent toutes les plateformes du constructeur, d'autres ne concernent que l'iPhone. Autrement dit pas l'iPad.



Pour justifier son choix, Apple explique dans son document de support aux développeurs que l'Union européenne a décidé, dans le cadre de la fameuse loi sur les marchés numériques, qu'iOS était une plateforme de contrôle, un "Gatekeeper", tout comme le sont l'App Store et Safari. Du coup, qui dit iOS, ne dit pas iPadOS. Apple l'a compris comme cela et a donc traité la version iPad de son système d'exploitation autrement.



A contrario, comme la DMA a désigné l'ensemble de l'App Store comme un service monopolistique, toutes les plateformes d'Apple sont concernées par les changements liés au magasin de la pomme : iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV. En clair, la baisse des commissions est commune, le reste non.



Avec cela en tête, on comprend mieux pourquoi Apple n'a pas ouvert le sideloading, le moteur de rendu web, les applications de cloud gaming, la puce NFC et les paiements alternatifs sur l'iPad, seulement sur iPhone. Maline, la firme de Cupertino a clairement joué sur les mots avec sa horde d'avocats et de juristes, tout comme elle en a profité pour ajouter une taxe sur les applications populaires qui effraye déjà les développeurs.

L'iPad n'aura pas droit à tous ces changements

Voici un résumé des changements que l'on ne trouvera pas sur l'iPad, à moins que l'examen de la Commission Européenne ne débouche sur une autre bataille :

La possibilité d'installer des App Store tiers et d'y télécharger des applications.

La prise en charge des moteurs de rendu tiers pour les navigateurs actuellement obligés de passer par WebKit d'Apple.

La possibilité de distribuer des applications de cloud gaming.

La possibilité de définir des applications NFC et de portefeuille par défaut ne sera disponible que sur l'iPhone.

Les changements apportés à la politique de l'App Store pour autoriser les paiements alternatifs et réduire les commissions affectent l'App Store sur toutes les plateformes Apple.

Tous ces changements sont intégré à iOS 17.4, actuellement en bêta, mais seulement sur iPhone. Cette version inclut également plusieurs nouveautés dont les applications pour CarPlay nouvelle génération.