Apple lance la bêta d'iOS 17.4, iPadOS 17.4, tvOS 17.4, watchOS 10.4 et macOS 14.4 (màj : RC)

Apple vient de lancer la bêta de la nouvelle salve de mises à jour à venir sur tous ses appareils. On trouve iOS 17.4, iPadOS 17.4, tvOS 17.4, watchOS 10.4 et macOS 14.4, pour, respectivement, l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, l'Apple Watch et le Mac.



Les développeurs inscrits sur le Dev Center peuvent donc mettre à jour leurs appareils et commencer à chercher les nouveautés. On espère également que visionOS sera bientôt concerné par cette "tradition".





: Apple a publié watchOS 10.4 et macOS 14.4, avec une semaine de décalage.

: Apple a publié la seconde bêta pour iOS 17.4 et compagnie.

: Apple a publié la troisième bêta pour iOS 17.4 et les autres systèmes.

: Apple a publié la quatrième bêta pour iOS 17.4 et les autres systèmes.

: Apple a publié la Release Candidate pour iOS 17.4 et les autres systèmes (sauf tvOS 17.4 et macOS 14.4 qui passent en bêta 5)

: Apple a publié la Release Candidate pour watchOS 10.4, tvOS 17.4, macOS 14.4 et visionOS 1.1.

iOS 17.4 / iPadOS 17.4

Après iOS 17.3 qui apportait notamment un nouvelle protection contre le vol, iOS 17.4 doit opérer un changement radical pour Apple : l'ouverture aux App Store tiers. L'objectif est de se conformer à la nouvelle loi numérique européenne (DMA) qui obligera, dès le 6 mars 2024, le géant numérique à autoriser l'installation d'applications hors de l'App Store. Cette fonction est souvent appelée sideloading. C'est d'ailleurs désormais officiel, Apple se plie à l'Europe.

Voici les nouveautés d'iOS 17.4 bêta :

Ajout de nouveaux emojis : Au menu, deux nouvelles variantes du petit bonhomme jaune, un oiseau, un fruit, un champignon, une chaîne brisée et de nombreuses variantes d'émoticônes à retrouver dans la section Personnages.

Il s'agit d'une mise à jour plus petite que celle que nous recevons habituellement, avec moins de caractères emoji, mais c'est parce qu'il s'agit d'une mise à jour du Consortium Unicode .1 plutôt que d'une mise à jour de points majeurs. Ouverture des paiements tiers via la puce NFC (pour les concurrents d'Apple Pay) exclusivement en Europe.

Ouverture aux App Store alternatifs.

Un nouvel Apple Pencil 3 est bien en préparation.

CarPlay prépare 8 applications pour contrôler la voiture.

Le paramètre Envoyer automatiquement des messages sous Siri et recherche a été renommé "Messagerie avec Siri", et une option permet de configurer Siri pour qu'il lise les messages entrants dans une langue spécifique comme l'espagnol, le français, l'allemand, le chinois, et bien d'autres encore.

Les onglets "Écouter maintenant" dans Apple Music et Podcasts ont été renommés "Accueil".

L'application Podcasts propose désormais des transcriptions, à l'instar des paroles dans l'application Apple Music.

Apple affiche un message expliquant que l'App Store est sûr. De quoi éviter que certains clients n'utilisent des magasins alternatifs.

La barre d'URL/de recherche dans Safari est désormais plus large qu'auparavant.

Dans la section "Protection contre le vol" de l'app Réglages, il y a maintenant une option pour exiger un délai de sécurité toujours ou seulement lorsqu'on s'éloigne d'un endroit familier.

La fonction Chronomètre de l'application Horloge s'offre les Activités en direct d'Apple. Lorsqu'il est activé via l'application Horloge, le chronomètre s'affiche désormais à la fois dans l'îlot dynamique et sur l'écran de verrouillage.

SharePlay débarque sur Apple Music sur Apple TV et HomePod

CarPlay affiche maintenant les directions à prendre dans le tableau de bord

Apple facilite l’accès pour voir l’état de la batterie dans les réglages d’iOS 17.4

L'App Store affiche un nouveau message avant de télécharger une app

Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de désactiver les réactions dans FaceTime (iOS 17.4)

Les développeurs peuvent mettre à jour leurs appareils en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version bêta est accessible depuis quelques instants.

macOS 14.4 Sonoma

Concernant le Mac, les développeurs peuvent mettre la main sur macOS Sonoma 14.4. Si la seule nouveauté de la version 14.3 était l'ajout des listes collaboratives sur Apple Music, Apple a également corrigé d'innombrables failles de sécurité. Nous mettrons l'article à jour après avoir scruté la mise à jour 14.4.



Si vous êtes développeurs, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle bêta de macOS.

WatchOS 10.4

Du côté de l’Apple Watch, la bêta de watchOS 10.4 ne devrait pas changer grand chose. C'était déjà le cas pour la version 10.3.



Pour installer la mise à jour, les développeurs devront ouvrir l'application "Apple Watch" sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Réglages" > "Mise à jour logicielle" > "Général", et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

tvOS 17.4

Enfin, tvOS 17.4 passe également à la nouvelle version bêta. Les développeurs peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant via l'application "Réglages" de l'Apple TV.



En général, les changements sont maigres sur tvOS, à l'exception de tvOS 17.2 qui avait changé la navigation dans l'app TV.