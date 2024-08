iOS 17.4 embarquera le sideloading pour se conformer à l'UE

Vous le savez certainement, la date limite se rapproche dangereusement pour Apple. La firme de Cuperto a jusqu'au 6 mars pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui l'obligera notamment à permettre à ses clients d'installer des applications sans passer par l'App Store. Alors qu'iOS 17.3 est sorti hier, sans aucun changement de cet ordre, tout se jouera dans iOS 17.4. Apple s'apprête à vivre un changement qui le rapprochera grandement de Google.



: Nous avions raison, Apple se conformera à l'Europe avec iOS 17.4.

Une nouveauté attendue par certains clients

Malgré son opposition farouche ces dernières années, Apple va devoir plier pour continuer de vendre des applications et des iPhone au sein de l'Union européenne. Lors d'une conférence en 2021, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que le transfert latéral d'applications, le sideloading en anglais, "détruirait la sécurité de l'iPhone et une grande partie des initiatives de protection de la vie privée que nous avons intégrées dans l'App Store". En effet, ne pas passer par l'App Store est la garantie d'une sécurité amoindrie, comme c'est le cas depuis toujours sur Android.

Apple fera probablement le minimum requis pour se conformer à la loi sur les marchés numériques, ce qui pourrait conduire à plusieurs limitations et garde-fous concernant les boutiques d'applications tierces. Microsoft figure d'ailleurs parmi les premiers à préparer une App Store Xbox pour ses jeux.



Vu comment Apple a gérer l'ouverture aux paiements tiers la semaine dernière aux États-Unis, avec notamment une commission de 27 %, nul doute que concurrencer l'App Store ne sera pas aisé.

Les autres changements attendus

D'autres changements sont prévus pour l'iPhone en Europe en raison des pressions réglementaires. En début de semaine, la Commission européenne a annoncé qu'Apple avait promis d'autoriser les applications de paiement et autres banques à accéder à la puce NFC de l'iPhone en Europe, ce qui devrait renforcer la concurrence pour Apple Pay et Apple Wallet.



De plus, outre l'App Store, les services iMessage et Safari sont menacés à cause de leur monopole supposé.

La date de sortie d'iOS 17.4

La première version bêta d'iOS 17.4 devrait être publiée dans les prochaines heures. Toutefois, il n'est pas certain que ce changement soit immédiatement inclus. L'entreprise américaine a encore de la marge.



Apple devrait ajouter la prise en charge des boutiques d'applications tierces et du chargement latéral d'applications sur l'iPhone pour les utilisateurs des pays de l'UE, notamment la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Autriche, la Suède et les autres États membres.



Restez dans le coin pour découvrir les nouveautés d'iOS 17.4.