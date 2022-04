Tim Cook fait un discours contre le sideloading

Aujourd'hui avait lieu le lancement du Global Privacy Summit à Washington D.C qui, comme son nom le laisse deviner, traite des développements en matière de confidentialité et de protection des données. Pour le discours de lancement, l'évènement avait la chance d'accueillir l'actuel CEO d'Apple.

Pour l'occasion, Tim Cook a fait une allocution sur l'engagement permanent de la Pomme en faveur de la vie privée, que l'entreprise a décrit à plusieurs reprises comme un droit humain fondamental. Il a notamment évoqué le principe de sideloading, fonctionnalité à laquelle il s'oppose.

Si vous ne connaissez pas le principe du sideloading, il faut savoir que l'on parle d'une pratique relativement connu, puisqu'on parle du partage d'un fichier d'un point A à un point B. Bémol, sur Android, cette méthode permet de mettre la main sur des applications piratées, dont se servent des personnes malintentionnées pour franchir la sécurité de votre appareil.



Aujourd'hui, lors de son discours d'ouverture de la Global Privacy Summit, Tim Cook a évoqué cette technologie, que certains gouvernements veulent rendre obligatoire pour contourner les limitations de l'App Store, et le principe de non-concurrence :

Ici, à Washington et ailleurs, les décideurs politiques prennent des mesures au nom de la concurrence qui obligeraient Apple à laisser entrer sur l'iPhone des applications qui contournent l'App Store par un processus appelé sideloading. Cela signifie que les entreprises avides de données seraient en mesure d'éviter nos règles de confidentialité et de suivre une fois de plus nos utilisateurs contre leur gré. Cela donnerait aussi potentiellement aux mauvais acteurs un moyen de contourner les protections de sécurité complètes que nous avons mises en place, en les mettant en contact direct avec nos utilisateurs.



Si nous sommes forcés de laisser des applications non approuvées sur l'iPhone, les conséquences involontaires seront profondes", a prévenu Cook. "Et lorsque nous voyons cela, nous nous sentons obligés de nous exprimer et de demander aux décideurs politiques de travailler avec nous pour faire avancer les objectifs que je crois vraiment que nous partageons, sans porter atteinte à la vie privée dans le processus.