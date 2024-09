Tim Cook fait une surprise à certains gagnants du Swift Student Challenge 24

Apple a surpris les gagnants du Swift Student Challenge avec une rencontre exclusive avec Tim Cook. En amont de la WWDC 24 à Cupertino, quelques dizaines d'étudiants distingués ont été invités à participer à des expériences spéciales à l'Apple Park, en présence du grand patron !

Le Swift Student Challenge ++

Chaque année, Apple sélectionne 350 gagnants pour le Swift Student Challenge, une initiative qui promeut la croissance, l'entrepreneuriat et le réseautage. Nouveauté cette année, 50 gagnants, venant de tous horizons, ont eu accès à des expériences spéciales à Apple Park. L'événement de trois jours a commencé dimanche au Town Hall du campus Infinite Loop, en présence de portraits de Steve Jobs.

Esther Hare, directrice senior du marketing des développeurs, a accueilli les étudiants avant de céder la place à Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs, qui a plaisanté avant d'introduire Tim Cook, ce qui n'était pas prévu. Cook a salué les étudiants avec son habituel "Good morning everyone" et a parlé d'une importante WWDC 2024. Les jeunes codeurs ont en profité pour présenter leurs projets, incluant des applications innovantes dans divers domaines tels que le cyclisme, la sécurité des mots de passe, les soins aux personnes âgées, et des jeux de fitness.

Kicking off #WWDC24 in the best way possible—meeting with student developers who won our Swift Student Challenge. It’s amazing to see their creativity and determination on full display! pic.twitter.com/b56k8kcGZs — Tim Cook (@tim_cook) June 9, 2024

Voici quelques apps mis en avant par la marque :

Dezmond Blair, 22 ans, a présenté son application MTB-XTREME, inspirée par son expérience de cyclisme dans le Michigan. Elle avait déjà été présentée le 1er mai dernier.

AJ Nettles, 21 ans, de l'Alabama, a présenté CryptOH?, une application pour éduquer sur l'importance des mots de passe forts.

Elena Galluzo, 22 ans, du Canada, a créé Care Capsule, une application pour aider à s'occuper des personnes âgées.

Shinwon Lee, 22 ans, de Corée, a présenté Melody, une application musicale.

Wit Owczarek, 18 ans, de Pologne, a démontré Pushaton, une application de fitness.

Un keynote hybride

Si tout cela est sympathique pour les étudiants concernés, les fans d'Apple attendent avec impatience le keynote d'ouverture de ce soir, en direct sur iPhoneSoft. On y a découvrira iOS 18 et sa ribambelle de nouveautés liées à l'IA, mais aussi iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 et autre visionOS 2.



La conférence devrait être hybride, c'est-à-dire pré-enregistrée comme depuis 2020 et la pandémie, mais avec des invités sur place qui pourront, après visionnage, découvrir les produits présentés et échanger avec les ingénieurs d'Apple. Tout la semaine, les développeurs pourront assister à des ateliers.