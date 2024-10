Apple annonce le Swift Student Challenge 2025

Le Swift Student Challenge 2025 ouvrira officiellement les soumissions en février, offrant aux étudiants du monde entier une nouvelle opportunité de montrer leur créativité et de développer des compétences pratiques en codage. Comme le veut désormais la tradition, ce programme invite les participants à développer des applications en utilisant le langage de programmation Swift d'Apple — celui qui est utilisé par vos applications préférées comme iSoft — et à rejoindre une communauté mondiale. Les soumissions seront acceptées pendant trois semaines, et les étudiants, enseignants et soutiens peuvent visiter developer.apple.com pour apprendre comment se préparer et être notifiés lorsque les candidatures seront ouvertes.

350 gagnants prévus

Apple reconnaîtra un total de 350 gagnants du Swift Student Challenge, sélectionnés pour leur excellence en innovation, créativité, impact social ou inclusivité, Apple étant toujours très attachée à faire briller la diversité de ses clients et de ses développeurs.

Parmi eux, 50 gagnants distingués recevront une reconnaissance supplémentaire et une invitation au siège d'Apple à Cupertino pendant l'été 2025. Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs chez Apple, a déclaré :

Chez Apple, nous nous engageons à soutenir et à former la prochaine génération de programmeurs. Chaque année, nous sommes incroyablement impressionnés par l'ingéniosité des applications créées par les étudiants, et nous sommes impatients de voir ce que nous réserve la prochaine édition du concours.

Pour aider les étudiants à se préparer, Apple met à jour ses ressources de Swift Coding Club, les incitant à développer des compétences en développement d'applications tout en créant un sentiment de communauté. Le kit de démarrage du Swift Coding Club propose des activités conçues pour encourager les étudiants passionnés par le codage à explorer davantage Swift et SwiftUI, tout en les motivant à partager cette passion avec leurs pairs.

De plus, Apple a introduit de nouveaux tutoriels "Develop in Swift", offrant aux étudiants une base solide pour le développement d'applications en utilisant Swift, SwiftUI et Xcode — l'environnement de développement intégré du constructeur. Ces ressources fournissent aux étudiants une première étape essentielle pour créer des applications innovantes pour les plateformes Apple, ouvrant la voie à une carrière dans l'industrie technologique. Ceci dit, les temps sont plutôt moroses pour le secteur du développement mobile (et web), les offres d'emploi étant réduites à peau de chagrin face à un vivier de candidats toujours plus importants. C'est vrai en France, mais aussi dans de nombreux pays depuis la vague de licenciement post-COVID, dont les USA.

Qui a déjà participé à un Swift Challenge ?